Ciudadanos reitera que el presupuesto municipal para 2021 "es irreal y no es el que ahora necesita Logroño"

El Ayuntamiento de Logroño aprobó el pasado martes su Presupuesto para el próximo ejercicio 2021, dotado con 196 millones de euros, contando para ello con el voto favorable de los Grupos que sustentan el equipo de Gobierno Local -PSOE, UP y PR- y el 'no' de la oposición, PP y Ciudadanos, que rechazaron las cuentas del próximo año por considerar que "son irreales y que no son las que necesita la ciudad".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño rechazó ayer jueves, en la sesión plenaria del mes de diciembre, una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para retrasar la celebración del V Centenario del Sitio de Logroño del próximo año 2021 a 2022 por entender que la pandemia del coronavirus no dejará celebrar como se merece esta importante efeméride.

El pleno del Ayuntamiento de Logroño también rechazó, con los votos del PSOE, UP y PR, otra moción presentada por Ciudadanos para permitir sacar el comercio a la calle en Navidad, lo que también contó con el apoyo del PP. Ciudadanos pedía que todos los comercios de Logroño, durante las fechas navideñas, pudieran poner expositores exteriores en sus fachadas, se activasen horarios especiales en los autobuses, se estableciera el uso gratuito de bicilog y crear un bono aparcamiento.

Además, Ciudadanos presenta enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2021 para las infraestructuras de Logroño por valor de 2.350.000 euros.