Ciudadanos apuesta por cubrir "de forma estable" las plazas "estructurales" de empleados públicos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Ángel Íñiguez, ha abogado hoy por cubrir "de forma estable" las plazas "estructurales" de empleados públicos.

Íñiguez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha garantizado que, si Ciudadanos es decisivo en el Gobierno de La Rioja, trabajará con los agentes sociales para "mejorar las condiciones laborales" de los empleados públicos "para mejorar sucesivamente la calidad del servicio que reciben los usuarios".

El cabeza de lista de la formación naranja ha señalado que existe un "dimensionamiento insuficiente de las plantillas", que ha hecho que la temporalidad en la Administración autonómica esté "disparada".

"El abuso de los interinos, y el abuso de los interinos en fraude de ley, volverá a repetirse si siguen sin cubrirse de forma estable las plazas estructurales que demanda el servicio", ha dicho. Ha añadido que, en este caso, "volverán a repetirse, por tanto, las fricciones, muchas ya judicializadas" y es que, ha aseverado: "La preocupación más acuciante que nos han expresado los diferentes agentes sociales es que las plantillas están claramente dimensionadas por debajo de las necesidades que exige un servicio de calidad".

Ha recordado que hace un mes se aprobó la nueva Ley de Función Pública y se ha propuesto "trabajar en el desarrollo reglamentario de la norma para que pueda hacerse efectiva su ejecución". Ciudadanos, ha trasladado, "planificará convocatorias plurianuales con el fin de cubrir las plazas estructurales de forma estable que puedan propiciar por un lado un servicio de calidad para los usuarios y por otro unas condiciones laborales idóneas para nuestros empleados públicos".

"No podemos olvidarnos por supuesto del criterio de sostenibilidad del gasto público, pero no debe ser el factor exclusivo que determine las dimensiones de esas ofertas públicas de empleo", ha añadido. Íñiguez se ha referido a dos colectivos de empleados públicos cuyas reclamaciones no dependen de competencias autonómicas pero cuyo trabajo "sí que tiene una incidencia vital en el funcionamiento de nuestra sociedad".

Ha citado primero a la Policía Nacional, indicando que pedirán al Gobierno de España que aumente la plantilla en La Rioja y que se les dote de adecuados medios materiales. Después, los funcionarios de Justicia, ahora en huelga, que son empleados de la comunidad autónoma de La Rioja pero cuyas retribuciones parten del Ministerio. "Seremos exigentes para que el Gobierno de España cumpla con las solicitudes que viene reclamando insistentemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: sexto magistrado para la Audiencia Provincial, tercero para las salas de lo Contencioso, Administrativo y Social y un octavo juzgado de Primera Instancia", ha asegurado.