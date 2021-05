Cáritas La Rioja hace frente a la pandemia: “Hay quien se da hasta tres vueltas antes de entrar por la puerta"

Cáritas La Rioja atendió en 2020 a 5.477 personas, un 37% más que en 2019, aunque en Logroño el número de personas a las que benefició casi se dobló, y además distribuyó ayudas por casi 637.000 euros, más del doble que el ejercicio anterior.

Estos son algunos de los datos de la memoria de Cáritas La Rioja 2020 que la organización ha presentado este viernes, en un acto en el que han participado el director de la institución, Fernando Beltrán, el delegado diocesano José Andrés Pérez y la responsable de Comunicación Cristiana de Bienes, Caridad Garijo.

La memoria de Cáritas recoge que esta entidad atendió de forma directa a 5.477 personas el año pasado, aunque su acción benefició a 10.863 personas, que recibieron 49.433 "respuestas" o atenciones.

Las parroquias riojanas ofrecieron atención de primera necesidad a 3.742 personas, de las cuales 1.409 fueron primeros usuarios, lo que supone casi un 38 % de personas que, en general, ya estaban en una situación de integración precaria antes de la pandemia y que se vieron más afectados por la crisis.

Además, en los programas de movilidad, acompañamiento a mayores, apoyo escolar, formación y empleo, Cáritas atendió a 1.735 personas.

Beltrán ha explicado que el año pasado, con el objetivo de no dejar de dar servicio a personas con necesidades, crearon un servicio de microcréditos sin intereses, para atender situaciones de precariedad económica puntual, como aquellos a los que no les pagaron a tiempo los ertes o a familias que no tenían medios para atender clases en internet.

Cáritas destinó a sus ayudas 636.813 euros, de los cuales 426.708 euros se distribuyeron a través de la acogida y 210.105 euros en el denominado Fondo de Solidaridad (ayuda mensual en vez de puntual).

Beltrán ha destacado que fue más del doble que el año anterior (291.968 euros) y el mayor incremento fue lo relativo a vivienda, con 263.663 euros para alquileres, casi 200.000 más que un año antes.

En el cómputo económico, Cáritas La Rioja ha pasado de un gasto anual en 2019 de 1.260.449 euros a una partida de 1.721.396 euros, lo que supone casi medio millón de euros más invertidos; dado que sus ingresos fueron de 1.209.415 euros, el déficit de la organización se quedó en 511.981 euros.

“Tenemos que agradecer la colaboración de la sociedad riojana, tanto particulares como administraciones y empresas que se han volcado para ayudar a los más necesitados", ha dicho Beltrán, que ha destacado el que lograron 805.108 euros procedentes de donativos, colectas y socios (lo que supone un 55% más que en 2019), "pero no fue suficiente para afrontar todos los gastos derivados de la pandemia”, ha reconocido.

En lo que va de 2021 Cáritas ha entregado más ayudas en los primeros meses -respecto a 2020, cuando no había comenzado la pandemia- "pero hemos visto como en marzo las ayudas se estabilizaron y en abril incluso han descendido", ha asegurado "aunque seguimos apelando a la solidaridad de la sociedad".

En este sentido, Caridad Garijo ha explicado que el domingo 6 de junio, con motivo del Corpus, tendrá lugar la celebración del Día de la Caridad que organizan todas las Cáritas en España y que también se lleva a cabo en La Rioja.

La colecta dominical de las parroquias de la diócesis de ese día se destinará a Cáritas La Rioja, bajo el lema ‘Seamos más pueblo’, la campaña "reflexiona acerca de este tiempo extraordinario de pandemia y de crisis que afecta a todas las dimensiones de la vida humana" y sobre que "queremos ir hacia una normalidad nueva, más justa y fraterna, construida desde un nosotros y un nosotras que nos hace hermanos", ha dicho.

"En un año muy complicado, estamos razonablemente satisfechos porque hemos sabido adaptarnos para responder a necesidades nuevas y con nuestras limitaciones hemos hecho un esfuerzo importante, para atender a muchas familias, aportar un poco de esperanza y luz en situaciones muy oscuras", ha concluido el delegado episcopal.