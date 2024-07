El derecho de los niños más vulnerables en verano: "Como los demás"

Cáritas ha iniciado un plan para hacer cumplir el deseo y el derecho de los menores sin recursos para disfrutar de espacios adecuados durante le vacaciones de verano con un campamento. El divertimiento para los más peques es necesario y los campamentos son la mejor de las alternativas. Pero fíjate, los mas baratos no bajan de 300, los más caros pueden llegar a los mil euros. Y eso sin irnos muy lejos. No todo el mundo puede permitírselo.

Es algo que damos por hecho pero es una realidad que todavía es inaccesible para muchas familias. Por eso, Cáritas, dentro del proyecto alojamientos temporales de caeritas, han iniciado un plan para proporcionar a los niños y niñas espacios de ocio y participación durante el verano a través de su Campamento de Verano. Karen es una de estas madres que se beneficia de estos campamentos, ella y sus tres hijos y explica que "Cáritas tiene una gran calidad de profesionales y una gran vocación, y nos ayudó a desconectar un poco de los hijos para ayudarnos psicológicamente que también es importante".

Campamentos de verano para niños sin recursos

Al final no es solo el descanso y el ocio, también la oportunidad de socializar que en otras circustancias no podrían, "ha sido toda una experiencia, hemos podido interactuar con tras familias y otras culturas y crear lazos". El derecho de los niños a descansar y disfrutar de sus vacaciones es una realidad que, sin ayuda de Cáritas no podría darse y "el beneficicio de los menores es altísimo", explica Karen, "y que vean a sus padres tranquilos les ayuda a descansar".

Marina Unzalu, técnico del programa de alojamientos temporales ha explicado en COPE RIOJA que la iniciativa pasa por "desconectar y evadirte, salir de la rutina y desconectar de esa realidad que, por degracia, estas familias viven". Al final son cosas sencillas como "poder jugar a polis y cacos en un pueblo" como han hecho todos los niños del mundo.Lo más importante "que los niños se sientan como los demás niños". Este verano se han beneficiado 38, 20 menores y 18 adultos, pero eso solo en La Rioja. Y es que Cáritas está trabajando en otras zonas de España: "la campaña que ha sacado Albacete impulsa esto, que trabajemos con los niños para que tengan entornos seguros y puedan disfrutar de un cachito del verano".