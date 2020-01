"Café Ibiza 1941" de Logroño recauda 3.596,20 euros para FARO en su Reto 2020

Un total de 3.596,20 euros, en tres horas. Es el dinero que ha conseguido recaudar Café Ibiza 1941 en el vermú solidario que se ha celebrado esta mañana en el establecimiento situado en el centro de Logroño. Una cantidad que irá destinada a la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, FARO.

A las 14.05 horas ya se habían conseguido 2.276,80 euros, superándose así la cifra marcada para este año, 2.020 euros. Los riojanos han vuelto a mostrar su lado más solidario y han querido seguir aportando su granito de arena para ayudar a esta asociación.

“Casi me parece hasta poco 3 horas de vermú solidario", ha exclamado Eddie Houngbeme, socio y gerente de Ibiza 1941, visiblemente emocionado, tras lograr esta cantidad, que vuelve a convertirse en un nuevo récord de este evento solidario. "Este reto es el que más nervioso me pone y eso que estoy acostumbrado a todo tipo de eventos. Pero este es mi reto más personal, en el que más me involucro. Es el más importante, ha definido Eddie".

Tal y como ha reconocido Eddie Houngbeme, “desde pequeño siempre he tenido una especial sensibilidad para ayudar a los más desfavorecidos. Mis raíces están en un continente muy pobre, África. Mi padre es de Benín. Conmovido por las cosas que he visto, quizá por eso, desde pequeño siempre me ha gustado hacer este tipo de acciones de manera desinteresada y altruista”.

Todos los años Café Ibiza 1941 se involucra al máximo, pero “sí que es verdad”, ha confesado Houngbeme, “que el objetivo de este año de ayudar a la investigación del cáncer infantil era un nuevo reto que superar.” “Por eso quiero dar las gracias a toda la gente que ha venido, que ha querido sumarse a esta fiesta de amigos, de logroñeses, de riojanos, de todo el mundo, que se ha acercado hasta Ibiza 1941 para contribuir en este vermú solidario”.

Por último, Eddie Houngbeme ha querido acordarse de todos aquellos voluntarios que destinan su tiempo a los demás. “Creo que el poder hacer el reto en Ibiza 1941, en el centro de Logroño y lugar de referencia para muchos, nos ha permitido llegar a más gente, pero quiero acordarme y dar las gracias también a todas aquellas personas que de manera desinteresada están dedicando su vida a los demás, que trabajan desde la sombra para conseguir ayudar a otros”.

Un evento que ha contado con la actuación en directo del grupo logroñés The Nowhere Plan y con un cortador de jamón profesional para ofrecer un plus de calidad y agradecer la fidelidad de los clientes de Ibiza 1941.

El dinero obtenido en este Reto 2020 irá destinado a la Unidad de terapias avanzadas para cáncer infantil en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, donde reciben tratamiento muchos de nuestros niños y adolescentes riojanos. Así se quiere apostar por la unión de la práctica clínica y la investigación con el objetivo de aumentar las tasas de supervivencia de cáncer infantil, que tras décadas situadas en cifras cercanas al 75%, han sufrido un estancamiento en los últimos años.

El vermú solidario comenzó en 2017 y en sus dos primeras ediciones se celebró en la Cafetería Casablanca de Logroño. En esos retos, las organizaciones beneficiarias fueron la Cocina Económica y Manos Unidas. En 2017, se consiguió destinar 2.563,20 euros a la Cocina Económica. En 2018, y en apenas tres horas, se recaudaron 2.180 euros para Manos Unidas. Ante el gran éxito de estas dos citas, se optó por trasladar el vermú solidario a un local mayor, en este caso a Ibiza 1941, y nuevamente se superaron las expectativas. El año pasado se recaudaron 2.781,70 euros para la Fundación Pioneros.