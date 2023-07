La Rioja reclama incluir el champiñón y algunos frutales en la Orden Ministerial de ayudas a la sequía

El Ministerio de Agricultura ha iniciado esta semana el procedimiento para pagar un total de 712,7 millones de euros en ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos afectados por la sequía. El número provisional, en La Rioja, de titulares de explotación es de 308 y los importes totales provisionales ascienden a 1,6 millones de euros.

Para los cultivos herbáceos de secano, allí donde las reducciones de cosecha han sido más acusadas, los agricultores recibirán el importe unitario por hectárea completo de la ayuda. En este apartado, se incluye a La Rioja.

Lo mismo ocurrirá con los productores de determinados cultivos leñosos para los que las condiciones de sequía han afectado, en mayor medida, en las fases críticas de su ciclo de desarrollo. En concreto, se incluye a los productores de fruta de hueso, de pepita, frutos secos, frutas tropicales y cítricos. También aquí figura La Rioja.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja registró ayer jueves una serie de alegaciones al borrador de la Orden del Ministerio de Agricultura.

Estas alegaciones tratan de solucionar la no inclusión del sector del champiñón y de frutales no perceptores de las ayudas de la PAC como potenciales cultivos beneficiarios de esta Orden Ministerial. Desde el Ejecutivo regional, se ha solicitado, de forma reiterada, la incorporación del sector del champiñón para compensar los más de 3,8 millones de euros de sobrecoste que supone para los productores riojanos la escasez de paja. El cultivo del champiñón y setas es el segundo sector en importancia en La Rioja, tras la uva y el vino.

Con relación al sector de la fruta, Noemí Manzanos, consejera de Agricultura, ha afirmado que “reclamamos que se tenga en cuenta que este sector no es, en gran parte, perceptor de ayudas directas, por lo que solicitamos que se incluya de forma excepcional, tal y como ocurre con los productores de la cereza del Valle del Jerte”.

Además, para las zonas de afectación alta, donde se establece un importe unitario máximo de 275 € por hectárea para frutales, Manzanos califica dicha cantidad como “claramente insuficiente para paliar la pérdida debida a las reducciones de cosecha, que van a ser superiores al 50%”.