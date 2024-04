Los padres riojanos aplauden las ayudas económicas a los colegios concertados en La Rioja

El 33.6% de los alumnos optan por la enseñanza privada en La Rioja, una elección libre que los padres toman por diferentes motivos: la visión, la misión y los valores de los colegios. Esta elección es difícil porque en muchos casos supone un desembolso económico importante y muchas familias tienen que hacer grandes esfuerzos para dar a sus hijos la educación que quieren para ellos. El Gobierno de La Rioja ofrece ahora cierto respiro para los cursos que vienen: la recuperación de las ayudas al Bachillerato. Este plan de ayudas se trata de medio millón de euros para que más de 700 alumnos puedan beneficiarse de 800 euros al año de estudios bachilleratos.

Los padres acogidos en el marco de CONCAPA, la Confederación de apas y ampas de colegios concertados de La Rioja han aplaudido la medidas porque no son solo económicas, también son “la reivindicación de poder llevar a nuestros hijos al colegio que queramos”, así lo entiende Carlos Torres, presidente de esta confederación en La Rioja, que “es una cuestión directamente relacionada con la libertad de enseñanza. Para que las familias puedan elefir con libertad, que escojan la red que prefieran y que no seann las cuestiones económicas las que hagan que tengan que cambiar de centro”.

La libertad de poder elegir centro para nuestros hijos

Precisamente Carlos, además de presidente, es padre. Sus hijos ya no se beneficiarán de la medida porque terminan el colegio el año que viene, las dos etapas de bachillerato han coincidido con la laguna de inactividad que esta medida tuvo entre los cursos 2020 y 2024 por lo que “ya el año que viene no nos vemos beneficiados, nosotros nos hemos podido permitir asumir le gasto pero otras familias no, y tienen que tener la libertad de poder continuar escogiendo esa red”.

Él pudo mantener a sus hijos a pesar de la ayuda económica, otros no podrían hacerlo y ahora otros se plantean trasladar a sus hijos a un bachillerato concertado gracias al anuncio de estas ayudas. Entre ellas, Ana, su hijo mayor entrará en Bachillerato el curso que viene y “de momento no lo tengo decidido pero saber que tengo la opción me parece genial, es una buena noticia para los padres”.

Los más de 700 alumnos que se van a beneficiar forman parte de 7 centros concretos, cuatro en Logroño, dos en Calahorra y uno en Santo domingo de la Calzada, unas medidas que se suman a otras dos ya anunciadas por la Consejería de Educación y Empleo. El regreso al distrito único de escolarización para Logroño, Villamediana de Iregua y Lardero para garantizar esa libertad de elección de centro de las familias que abandera al Gobierno en materia de educacicón y, por otro lado, la reducción de las ratios de alumnos por clase:en Bachillerato no podrán tener más de 30 estudiantes por aula y en la ESO, 28.

Los centros son Santa María (Marianistas), Nuestra Señora del Buen Consejo (Agustinas), San Jose? (Maristas), Alcaste-Las Fuentes, San Agusti?n-Agustinos (Calahorra), Santa Teresa-Teresianas (Calahorra) y Colegio Menesiano (Santo Domingo)