Un temporero apuñalado mientras dormía en Rincón de Soto: El móvil de la agresión

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un temporero en Rincón de Soto

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un temporero en Rincón de Soto en la madrugada del domingo.

Según informa el Instituto Armado hacia las 6.45 del 21 de septiembre varios ciudadanos alertaron de una agresión sufrida por un temporero en Rincón de Soto. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre que había sido apuñalado mientras dormía, presuntamente por otra persona que pernoctaba en el mismo lugar, para robarle.

La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital de Calahorra y, posteriormente, al Hospital San Pedro de Logroño.

El presunto autor de la agresión ha sido identificado y la investigación para el total esclarecimiento de los hechos está en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja.