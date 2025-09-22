Un temporero apuñalado mientras dormía en Rincón de Soto: El móvil de la agresión
Los ciudadanos alertaban de que un hombre había sido apuñalado mientras dormía. Al parecer, el agresor sería otra persona que pernoctaba en el mismo lugar. El móvil de la agresión podría ser el robo
Logroño - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un temporero en Rincón de Soto en la madrugada del domingo.
Según informa el Instituto Armado hacia las 6.45 del 21 de septiembre varios ciudadanos alertaron de una agresión sufrida por un temporero en Rincón de Soto. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre que había sido apuñalado mientras dormía, presuntamente por otra persona que pernoctaba en el mismo lugar, para robarle.
La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital de Calahorra y, posteriormente, al Hospital San Pedro de Logroño.
El presunto autor de la agresión ha sido identificado y la investigación para el total esclarecimiento de los hechos está en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE LOGROÑO
"El término "genocidio" se lo ha inventado Pedro Sánchez y lo ha sacado de la manga con su instinto político para sobrevivir políticamente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h