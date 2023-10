Música, ópera y danza en la Temporada 39 de Riojaforum. Con nombres propios que hablan de la altísima calidad de la programación. Rodrigo Cuevas, Liszt, La Traviata, Valvanera Briz, The Swingles y el musical Dumbo, homenaje a la Jota del Ebro y las visitas de la Joven Orquesta Nacional de España y el Ballet Nacional, son las nueve citas programadas.

Para hablarnos de esta nueva temporada y, en concreto, de dos próximos espectáculos ha pasado por los micrófonos de COPE Roberto Iturriaga, director general de Cultura del Gobierno de La Rioja.

Nos ha presentado una nueva temporada y, de nuevo, propuestas de altísima calidad dirigidas a todo tipo de público. Una programación, la de otoño-invierno, siempre muy esperada y con gran acogida por parte del público.

Además hemos recorado que sigue disponible la venta entradas sueltas y de abono de temporada hasta el 26 de noviembre.

En concreto, hemos presentado dos de los próximos espectáculos. Si le parece bien comenzamos en Antología de la Jota del Ebro 'El patrimonio que nos une', que podremos disfrutar este próximo sábado 21 de octubre. Un género encaminado a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como ya ocurriera con el fado, el tango o el flamenco.

En Antología de la Jota del Ebro, que se interpretará el sábado 21 de octubre a las 20 horas en Riojafórum, podrás escuchar y ver un recorrido por los intérpretes, compositores y canciones más relevantes de su historia.





El montaje está dividido en ocho bloques, siendo una voz en off la introductora. Así, podemos hablar desde apartados como la jota en la zarzuela a las grandes voces aragonesas, navarras y riojanas (Pepe Blanco, Purita Ugalde "La Riojanita" o Antonio García). No faltan momentos de baile y más de cuarenta piezas relevantes, incluyendo aquellas que interpretaron artistas no específicamente joteros como Imperio Argentina, Carlos Gardel, Marisol, Rocío Dúrcal, Marujita Díaz y Joan Manuel Serrat.

Todo ello, bajo la dirección musical de Víctor Martín y la presencia de 35 artistas en escena cuyo objetivo será difundir la jota del Ebro a través de los mejores exponentes de su presente.

Y ya el próximo 28 de octubre, también sábado, llega un musical muy especial. Dumbo, el musical.

UN MENSAJE CONTRA EL ACOSO Y A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

Un espectáculo para toda la familia. Un clásico que llega con una misión: hacernos entender que debemos desarrollar una midada empática hacia las personas que consideramos diferentes. De hecho, entre su reparto cuenta con artistas con discapacidad, como en elcaso de su actriz protagonista.

El espectáculo está adaptado a lengua de signos para hacerlo accesible a las personas sordas..

Gracias a su mensaje y calidad artística ha sido finalista a Mejor Musical Familiar en los Premios de Teatro Musical. Basado en el cuento original escrito por Helen Aberson en 1939.

Dumbo es un colorido espectáculo con una gran puesta en escena y voces en directo.

