El alcalde de Logroño reivindica la unidad de España y exige respeto a la legalidad

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha expresado la "preocupación, rechazo e indignación" de la sociedad logroñesa ante una situación que califica de "extrema gravedad" provocada por el acuerdo de investidura entre el PSOE y Puigdemont.

"Como parte del Estado", el alcalde de Logroño ha afirmado que todo este proceso está dominado por "la arbitrariedad y el nacionalismo más excluyente. En primer lugar, saltan por los aires los más elementales principios constitucionales como el de igualdad, el de separación de poderes, el de unidad territorial o el de soberanía nacional. En segundo lugar, porque el Estado de derecho es sustituido por un régimen de arbitrariedad, por un régimen de todo vale y nadie cumple. En tercer lugar, porque asistimos a un proceso de desmantelamiento institucional sin limites y continuado, y esto lo subrayo, hemos pasado de hablar del indulto y aceptarlo como inevitable a tener que aceptar un proyecto de ley de amnistía".

El “popular”, Conrado Escobar, opina que "esto no ha acabado aquí. Se está hablando de cesión de tributos al margen de cualquier esquema constitucional y en el horizonte cercano tenemos el referéndum de autodeterminación. Pero lo peor es que el señor Puigdemont ha dicho que esto sólo es un paso y que nos adentramos en un proceso inédito en la historia constitucional española. Eso es gravísimo, no ha acabado y se está haciendo de espadas a los españoles. En este proceso no hay ningún avance, no hay progreso; sólo hay decadencia y retroceso democrático".

Por otro lado, el alcalde de Logroño ha recordado que, en el pleno del pasado 5 de octubre, se aprobó una moción de condena de la posible Ley de Amnistía, con los votos a favor del PP y VOX, la abstención del Partido Riojano y el 'no' de PSOE y Podemos-IU, que acusaron al PP de "hablar de oídas".

Escobar ha avanzado iniciativas por parte del Consistorio, que se darán a conocer la próxima semana, como un Pleno en el que "poner cara a los responsables de esta situación" a través de otra moción.