Alberto Bretón decidió no participar en la reunión de la Ejecutiva del PP de La Rioja por "coherencia"

Alberto Bretón, que presentó precandidatura y que optaba a ser candidato a la Presidencia de La Rioja por el Partido Popular, decidía no acudir al Comité Ejecutivo Regional (CER) del Partido Popular de La Rioja, convocado este jueves para votar la propuesta de Gonzalo Capellán.

Bretón argumentaba su ausencia, según recogía Europa Press por "no participar en ninguna fórmula de elección que esté al margen de la voz de la militancia, y de lo reglamentariamente previsto en los Estatutos". "He tomado esta decisión por coherencia con lo que defiendo, por respeto a nuestros 2.500 afiliados y por mi compromiso con todos los alcaldes, portavoces y concejales que me han dado su apoyo incondicional", afirmaba Alberto Bretón en sus declaraciones a la agencia de noticias.

54 miembros del Partido Popular de La Rioja votan la propuesta de Gonzalo Capellán El Comité Ejecutivo del Partido Popular de La Rioja aprueba trasladar la candidatura de Gonzalo Capellán al Comité Electoral Nacional

Horas después de la celebración del CER del PP riojano, Bretón publicaba en su perfil de Facebook un texto en el que aseguraba estar "disfrutando de una magnífica noche en compañia de los verdaderos amigos, los que nunca te fallan".