Borja Jiménez lamenta los errores en Ipurúa y explota por la roja a Otero: "Alguien en Madrid decide que le da..."

El Real Sporting ha caído por la mínima (1-0) ante la SD Eibar en Ipurua, en un partido marcado por la falta de puntería rojiblanca y por la polémica expulsión de Juan Otero en la segunda mitad. El entrenador rojiblanco, Borja Jiménez, ha mostrado su profundo malestar con la decisión arbitral en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde ha sido muy crítico con el VAR.

Estamos acabando con el fútbol" Borja Jiménez Entrenador del Real Sporting

El técnico ha asegurado haber visto la jugada repetida y ha descrito una cadena de errores. "Primero Juan no tiene que estirar la pierna, luego Peru no tiene que simular que le dan, el árbitro creo que ve la acción", ha afirmado. Sin embargo, su mayor crítica ha sido para el VAR: "Hay alguien en Madrid que decide que le da, nos ponen las imágenes, lo vemos todos y no le da... pero bueno, una más".

LaLiga Rubén Yáñez detiene un disparon de Javi Martón en el Eibar-Sporting

La frustración del entrenador era evidente en sus declaraciones. "Estamos acabando con el fútbol, pero el árbitro, el que llama al árbitro, mi futbolista, el futbolista del Eibar, creo que todos tenemos que intentar colaborar por por darle algo de honestidad a este deporte", sentenció Jiménez, quien también asumió parte de la responsabilidad: "El principal culpable, mi jugador, y encadena a todos los demás".

Análisis del partido

A pesar de la derrota, Borja Jiménez ha calificado este como "nuestro mejor partido en líneas generales" de los últimos tres últimos. Ha lamentado la falta de acierto en ataque, recordando ocasiones claras como un palo de Dubasin y un mano a mano de Juan Otero cuando el equipo todavía jugaba con once. "Con muy poquito, hoy nos han ganado, y esa sensaciónes es dolorosa", ha reconocido.

El parte de lesiones

Las malas noticias no han terminado con el resultado. Pablo Vázquez, que forzó para jugar, "se ha resentido de esos problemas que tenía en en el aductor" y es duda para el próximo partido. Además, Manu tuvo que ser sustituido por "el golpe de la primera parte". Sobre los fichajes, ha comentado que el recién llegado Ferrari está "en ese proceso de adaptación" y que espera que la incorporación de Andrés Cuenca pueda cerrarse pronto.