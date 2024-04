La advertencia de un GREIM que no debes pasar por alto si vas a la montaña: "Ahora, cuidado"

Ahora que estamos en primavera y llega el buen tiempo, es natural la avalancha de senderistas y aficionados a la montaña que deciden hacer alguna ruta o excursión en alguna de las sierras o cordilleras. En el Pirineo se dispara la presencia de excursionistas que huyen de las aglomeraciones y buscan en la naturaleza espacios abiertos.

Realizar actividades de alta montaña en primavera o verano con seguridad es responsabilidad de cada uno. Para protegernos allí arriba, la Guardia Civil cuenta con unos ángeles de la guarda. Es el GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, los encargados de ir a buscarte si tienes un problema en el monte.

Son guardias civiles entrenados de forma específica para actuar en zonas de montaña y otros lugares de difícil acceso. Rescatan personas, investigan accidentes, velan por la Conservación de la Naturaleza, por la seguridad ciudadana en las instalaciones deportivas como los refugios, en las estaciones de esquí y en las competiciones deportivas. Y colaboran en la prevención de accidentes y en la promoción de la seguridad en montaña.

Ahora venimos del invierno, tiempo de lluvia, y de frío con nieve, pero aunque no lo parezca, el mal tiempo en la montaña no es la principal causa de los rescates del GREIM. Coincide que hay muchos más rescates cuando hace buen tiempo que cuando hay nieve en el monte o hay mal tiempo.

Jonay Pérez Díaz es uno de los siete efectivos de la Unidad del GREIM con base en Ezcaray, en la Sierra de la Demanda Riojana, y advierte que la peor época del año por el número de rescates que se llevan a cabo son los meses de primavera y sobre todo el verano.

Jonay recuerda las medidas de prevención siempre que salga a la montaña como dejar dicho dónde se va, a poder ser nunca ir solo,informarse antes de salir de la predicción meteorológica y del riesgo de aludes.

El material y equipo que se vaya a utilizar deberán estar siempre en perfectas condiciones de uso. Guardar fuerzas para el regreso. Si es preciso, hay que saber renunciar. Utilizar mapas y libros. Si careces de experiencia, acudir a los guías de montaña o realizar cursos de primeros auxilios en montaña.

El montañismo exige estar en buena forma. En caso de que disminuya la visibilidad por niebla, no seguir caminando ypermanecer quieto en un lugar fijo y seguro. En caso de accidente hay que avisar lo antes posible a los medios de socorro (112).





HISTORIA DEL GREIM

El aumento de las actividades al aire libre durante la década de 1960 trajo consigo la nueva necesidad de rescatar a personas accidentadas o extraviadas en áreas de montaña.

Por entonces los avisos de accidente eran recibidos en primer lugar por los puestos de la Guardia Civil, que los atendían con los medios a su alcance. En 1967 se crean las Unidades de Esquiadores - Escaladores, encargadas tanto del rescate en montaña como de la vigilancia de los pasos fronterizos en los Pirineos.

En 1981 se reorganiza el Servicio creándose los actuales Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM). A lo largo de los años, el Servicio de Montaña se ha ido adaptando a las nuevas necesidades. En la década de 1980 comenzó en algunas zonas del Pirineo una intensa actividad de barranquismo que requirió la correspondiente evolución de los especialistas de montaña.

A principios de la década de 1990 su actividad se extendió a cavidades subterráneas y al espeleosocorro. Estos guardias civiles también se especializaron en el rescate en medio acuático. Debido a la dificultad orográfica de las zonas de actuación, las acciones de rescate se realizan frecuentemente en colaboración con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.





ORGANIZACIÓN GREIM

El Órgano Central, con sede en Jaca (Huesca), está compuesto por la Unidad Especial de Montaña. Tiene como misión el apoyo a otras Unidades de montaña, así como la investigación y experimentación de nuevas técnicas y procedimientos de actuación y de material, vestuario y equipo.

Las Unidades además se agrupan en Áreas cuyo ámbito territorial corresponde a uno o varios macizos montañosos. El despliegue de las Unidades de montaña de la Guardia Civil es el siguiente:





