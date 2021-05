'Los Young': Los hermanos que crearon ACDC

'Los Young', de Jesse Fink, no es como ningún otro libro de música antes escrito sobre la banda australiana ACDC.

Con más valoración crítica que biografía, cuenta la historia del trío y revela algunos de los secretos personales y creativos que intervinieron en su nacimiento y desarrollo.

Figuras importantes del largo camino de AC/DC hacia el estrellato se sinceran por primera vez y los héroes olvidados que están tras el éxito de la banda reciben por fin el crédito que merecen. Su música nunca se ha andado con chiquitas. Tampoco lo hace este libro.









Después de cuarenta años, puede que AC/DC tengan por fin el libro que merecen. Con una perspectiva inédita y una estructura atractiva, cada capítulo se centra en una canción emblemática de la banda y aborda cuestiones personales y relacionadas con los entresijos de la industria musical y de los inicios y la creación del grupo.

Esta es la primera obra sobre los AC/DC que cuenta con el testimonio de colaboradores directos de la banda, antiguos miembros del grupo y músicos de bandas como Guns N’ Roses, Dropkick Murphys, Airbourne y Rose Tattoo.

ACDC, una marca universal









Las canciones del grupo — ha compuesto y grabado cientos de ellas durante medio siglo — tienen sus propias historias. ¿Por qué perduraron y resonaron en cientos de millones de personas, inculcando una lealtad feroz y un fanatismo tan incondicional? Los conciertos de AC/DC no sonmeros conciertos. Son celebraciones que se convocan bajo un logo tan poderoso como cualquierbandera.

¿Qué hizo que «It’s A Long Way To The Top» se convirtiera virtualmente en un himnonacional en Australia?

¿Por qué suena sistemáticamente «Thunderstruck» en los encuentros de laNFL de Estados Unidos y en los partidos de fútbol en Europa?

¿Por qué, entre todas las bandas, un festival de Finlandia eligió a AC/DC para que en dieciséis actuaciones (incluida una militar) se interpretara todo su repertorio durante quince horas seguidas?

¿Qué lleva a ciudades como Madrid o Melbourne a ponerles su nombre a calles y carreteras?

¿Por qué hay legiones de falsos Angus Young en Facebook?

¿Por qué los artistas de hip hop y los DJ de mashup muestrean confrecuencia (y sin permiso) «Back In Black»?

¿Por qué se utiliza en cadenas de televisión, anunciosy películas de Hollywood?

¿Por qué se solicitan licencias para juegos y corporaciones deportiva?

¿Por qué suena en helicópteros y tanques en campos de batalla? (En la batalla de Faluya (Irak, 2004),los infantes de marina americanos hicieron sonar «Hells Bells» desde altavoces gigantescos paraacallar el llamado a las armas de las mezquitas de la ciudad).

Tremendo golpe emocional

En octubre de 2017, George Young falleció a la edad de setenta años. Menos de un mes después, su hermano menor Malcolm murió a los sesenta y cuatro. Dos de los mejores músicos australianosde todos los tiempos — y dos de los tres Young a los que el título de este libro hace referencia — perdidos en una rápida sucesión.

Fue un golpe doble muy grande no solo para la familia Young, sino también para los fans de AC/DC y el mundo de la música en general. Pero sus muertes no han cambiado la esencia de este libro escrito unos años antes; pues si biencontiene críticas de los Young, por encima de todo continúa siendo un tributo, y lo que sigue enestas páginas no ha sido alterado o sujeto a una revisión histórica.

Debería ser leído y disfrutado como una obra de su época. Los hermanos Young no solo crearon una de las bandas de rock más grandes de todos los tiemposcon AC/DC, sino también un coloso de la cultura mundial.

Sobre el autor

Jesse Fink (Londres, 1973) trabajó durante cinco años como editor jefe de no ficción para HarperCollins Publishers antes de convertirse en subdirector de la revista Inside Sport.

Haganado diversos premios de la Comisión Australiana de Deportes y sus elogiados escritos se han recopilado en diversas antologías.

Fink es el autor de 15 Days in June y de las memorias Laid Bare: One Man’s Story of Sex, Love and Other Disorders, ambas muy aclamadas por la crítica. Vive en Sídney (Australia).