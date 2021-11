Abrigos para perros: ¿moda o necesidad para combatir el frío?

Los perros sienten frío y calor, independientemente de la raza y el tipo de pelo que tengan. Estos últimos factores lo que harán será determinar el grado de frío o calor que puede llegar a soportar el animal. De esta forma, los perros cuentan con una capa de pelo y grasa en la piel que actúan como protectores térmicos naturales. Dicha capa de pelo realiza dos mudas al año, una en primavera y otra en otoño, para preparar su cuerpo al cambio de temperatura y adaptarlo. Sin embargo, en muchas ocasiones esta capa de pelo puede llegar a ser insuficiente durante el invierno y, por tanto, permitir que el frío penetre en nuestro perro. Incluso hay razas que no realizan ningún tipo de muda.

Existen una serie de razas de perros que aguantan el frío, adaptadas a estos climas, que son capaces de generar más o menos cantidad de subpelo durante la muda para protegerse mejor de las bajas temperaturas, por lo que apenas requerirán de nuestra ayuda para soportarlas. Algunos ejemplos son el alaskan malamute, el husky siberiano o el San Bernardo. Por contra, hay otras que no tienen tanta suerte y su naturaleza no les ofrece esta posibilidad, por lo que deberemos estar atentos para evitar que nuestro perro pase frío. Canes como el chihuahua, el bulldog francés, el yorkshire o el crestado chino suelen ser los más vulnerables a la caída de las temperaturas. Esto es así porque se trata de razas que tienen el pelo muy corto, apenas mudan el pelaje o directamente no tienen pelo. Por otro lado, los cachorros y los perros ancianos también son más propensos a padecer frío con mayor facilidad.

¿Cómo saber si mi perro tiene frío?

Los temblores son el principal síntoma del frío en perros. Tanto si está dentro de casa como si se encuentra en la calle, si tu perro empieza a tiritar lo más probable es que sea porque siente que tiene frío.

Pero hay otros síntomas que nos alertan de que el perro tiene frío:

1. Respiración y movimientos lentos. Si observas que tu can respira más despacio de lo normal o, incluso, que tiene dificultades para hacerlo es posible que tenga frío y se esté resfriando por ello. Asimismo, a este signo se le puede sumar una movilidad ralentizada debido a una rigidez muscular provocada por las bajas temperaturas.

2. ¿Tu perro está más cansado? ¿Duerme más de lo habitual? Si es así, puede ser consecuencia del frío y tendrás que poner medidas para ayudarle a soportarlo. Además, observa su postura al dormir. Si se retuerce como si quisiera taparse con su propio cuerpo, con total seguridad necesita cubrirse con una manta o ropa de abrigo.

3. Sequedad en la piel. En especial los perros sin pelo pueden llegar a presentar una piel seca si sienten mucho frío, hecho que tendrás que tratar de inmediato para devolver la vitalidad a su piel y mantenerla en perfectas condiciones.

Algunos perros pueden tener el cuerpo frío y ser este un síntoma de frío, sin embargo, no es una señal que siempre esté presente, por lo que es preferible guiarse por los síntomas anteriores. Por otro lado, si observas que tu perro presenta rigidez en una parte específica de su cuerpo, deberás masajear la zona con mucho cuidado para ofrecerle tu calor e intentar aliviar los síntomas. Si tras unos minutos no notas mejoría, tendrás que llevarlo al veterinario de inmediato.

Es una creencia común que los perros y los gatos son más resistentes que las personas al clima frío debido a su pelaje, pero no es cierto. Al igual que las personas, los perros y gatos son susceptibles a la congelación y la hipotermia. Los perros son capaces de regular su temperatura corporal en función de la temperatura del ambiente, pero sienten tanto el calor en verano como frío en invierno.

La tolerancia al frío puede variar de una mascota a otra según su pelaje, el peso corporal, el nivel de actividad física que realiza y su estado de salud. De este modo, los perros de pelo largo o pelo grueso tienden a ser más tolerantes al frío, mientras que los de pelo corto tienen menos protección, y si tienen patas cortas pueden enfriarse más rápido al estar más cerca del suelo. Por ello, debemos observar su comportamiento y saber el nivel de tolerancia de nuestro perro para tomar les medidas oportunas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿A qué temperatura tiene frío un perro?

Como sucede con las personas, cada perro es distinto y no todos sienten frío a la misma temperatura. No obstante, en general, es a partir de los 8º cuando empiezan a presentar síntomas de frío, por lo que es conveniente protegerlos si en nuestro lugar de residencia estamos a esta temperatura o inferior.

Ten en cuenta este gráfico:

Las mascotas con diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales o desequilibrios hormonales pueden tener más dificultades para regular su temperatura corporal y pueden ser más susceptibles a problemas de temperaturas extremas. Lo mismo ocurre con las mascotas muy jóvenes y las muy mayores. Los días más fríos puede que tengamos que hacer paseos más cortos y evitar riesgos para su salud. Además, debemos revisar sus patas con frecuencia para detectar signos de lesiones o daños en las almohadillas como grietas o pequeños cortes que podrian sangrar e infectarse.

No debemos dejar a ninguna mascota al exterior durante períodos prolongados en un clima bajo cero. La Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno de España (@AnimalesGob) ha compartido la escala de seguridad climática de la Universidad de Tufts (Massachusetts) en relación a la temperatura mínima que pueden soportar los perros teniendo en cuenta su tamaño y raza.

También debemos considerar la opción de poner un suéter o un abrigo a nuestro animal cada vez que salgamos al exterior, y tener una muda, ya que los suéteres o abrigos mojados pueden enfriarlo.

Tal y como explica la American Veterinary Medical Association, si nuestra mascota lloriquea, tiembla, está ansiosa, va más despacio o incluso deja de moverse, parece débil o comienza a buscar lugares cálidos, puede estar mostrando signos de hipotermia.