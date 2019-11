Gamarra pide el voto para el Partido Popular “porque juntos sumamos, vamos a ganar y a desbloquear España"

La candidata número 1 del Partido Popular de La Rioja al Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha pedido el voto para su formación política por ser "la única alternativa real" para echar a Pedro Sánchez y al PSOE del Gobierno de España.

Gamarra ha apelado a "unir el voto en torno al centro derecha", votando al PP y a Pablo Casado, ya que se demostró en las elecciones de abril que votar a Ciudadanos o Vox supone darle alas a la izquierda.

La vicesecretaria de Política Social ha señalado que el Partido Popular “es un partido moderado y de centro, cabemos todos”. En ese sentido, les ha trasladado a los riojanos que votaron a Ciudadanos y a Vox, en abril, que “no mereció la pena su voto y que en estos momentos podemos unir el voto en torno al PP, que sí puede ganar las elecciones. El PP piensa en todo lo que nos une, pueden ver nuestro programa y comprobar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es hora de volver a la casa común del centro-derecha. Les pedimos su confianza para tener una España fuerte que cuando navega junta llega más lejos y mucho más rápido”.

Cuca Gamarra también ha querido dirigirse a “los votantes socialistas que se sienten decepcionados por el menosprecio de Sánchez a sus votos, porque sumaban, pero en su tacticismo y personalismo no le pareció suficiente. Nuestro esfuerzo va a ser para que la crisis económica no llegue con la fuerza con la que viene. Les pedimos el voto porque el PSOE no es Pedro Sánchez. Él es el problema, él es quien bloquea España. Los votantes socialistas que crean en la España constitucional y en que no hay que conformar gobiernos con independentistas o con Bildu en Navarra, quienes crean en un Estado autonómico y no plurinacional pueden contar con el PP para construir juntos una España de concordia en lugar de división y enfrentamiento”.

La cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso se ha mostrado convencida de que "ganarán estas elecciones generales en La Rioja" y que, por lo tanto, el PP recuperará el segundo diputado que perdió en los anteriores comicios.