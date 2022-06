AUDIO | Escucha la entrevista a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu. 9 de junio, Día de La R

saludamos a esta hora la presidenta del Gobierno de La Rioja concha Andreu buenos días feliz Día de La Rioja días feliz Día de La Rioja también para vosotros gracias por atender la llamada de la Cadena COPE y cómo se ha levantado usted en el día de su comunidad autónoma y una ilusión que no se me recuerdan al día que tome posesión al primer día de de San Mateo del pisado de la uva es es de emoción de volver a ver a la recerca verdes las sonrisas a volver a vivir con abrazos con yo estoy realmente contenta y además de como estamos de cumple cumpleaños esos 40 años de vida un poco más joven que yo el estatuto pero un poco solo estoy emocionada porque hay que evitar que tenemos una Rioja como nunca imaginado y que lo hemos conseguido con el trabajo de todos durante tantos años porque qué importante es en un día como hoy ese sentimiento de pertenencia a Rioja tenemos que ser conscientes de lo maravillosa que esta tierra que es esta tierra y de lo buenos que somos nosotros de verdad personas somos acogedoras hospitalarias zumos emprendedores los Cameros personas que hemos trabajado por conseguir esto esta libertad que tenemos este progreso esas instituciones como cualquier otra comunidad al mismo nivel o incluso superior tenemos que estar orgullosos del trabajo bien hecho y además de esa amabilidad que tenemos frente a los que al lado de los que vienen los que recorre nuestros caminos es motivo de orgullo estar donde estamos y a claro porque hoy se celebran los 40 años del Estatuto de Autonomía es un homenaje cuando La Rioja decidido su futuro personas que estuvieron casi en la conformación y pensará cualquiera en aquella época cómo crees tú que sería La Rioja dentro de cuatro y ninguno si hubiera imaginado que hubiéramos llegado a esto por esos 40 años son 40 años de madurez pero de cómo voy a llover de explosividad ahora yo ahora veo a la gente a los riojanos a la riojana y a todos los visitantes los veo con ganas de vivir de trabajar de hacer de inventar de estar ilusionados por eso bien es verdad que mucho es fruto de estos 2 años malos que hemos pasado quedándonos en casa protegiéndonos y ahora tenemos esas explosiones ganas de vivir y de hacer para para cuidar nuestro futuro también eh no podemos dar ni un paso atrás de todo lo conseguido y ustedes 100 de la capacidad de gobernar de las comunidades autónomas hemos visto aquí en nuestra propia comunidad hemos conseguido derechos hemos conseguido poder decidir que nuestra sanidad esté bien alimentada con fondos para que poder atender a cualquier persona muy económica pero también a las personas mayores todas todos estos centros de participación activa que estamos poniendo en marcha residencia bien atendidas también de residencias de personas mayores aunque alguna que no lo sé lo estoy haciendo bien hoy no pues habrá que habrá que corregirlo todo esto es fruto de esa autonomía de esa desde importancia o sea de esa está despierta qué hacemos de España oye como una más los dos necesitamos todos necesitamos infraestructuras ahí estamos un poquito más escaso y hoy tendremos que seguir defendiendo nuestras infraestructuras para ir sí que sí igual que el resto por lo que usted me responde entonces el gobierno autonómico que gestione todo lo relacionado con el estado de bienestar es siempre garantía para ofrecer mejores servicios así es así es el hecho de tener este gobierno autonómico incluso tener también el Legislativo el Parlamento que oye que al fin y al cabo le pone deberes al gobierno el Gobierno tiene su propio acuerdo de gobierno su propia programa legislativo le pone que eres al Gobierno para que para mejorar la vida de riojanos riojanas por lo tanto tenemos que estar orgullosos aunque a veces no hay que cumplirla y porque siempre es en beneficio de la ciudadanía riojana legislativo judicial pero ahí no controlamos nada porque una mente es el Ejecutivo tenemos que estar trabajando y el hecho de ser autonomía y nos permite poder tener esta institución bien formada bien conformada demandando a al gobierno y levantando también al Gobierno de España para poder construir porque claro un aspecto importante del Estatuto es el de la hacienda es decir cómo se hacía en esos servicios que la Comunidad Autónoma están los ciudadanos usted me habla de fondos recibidos está satisfecha con lo que nos corresponde nosotros conformamos aproximadamente en 07 el 1% de Tecno entonces eso sería el Edén reparto equitativo es una correspondería bueno pues gracias al trabajo este gobierno lo tengo que decir lo que vale más tener orgullosa estamos consiguiendo por ejemplo en regadíos esos horarios eficientes que en La Rioja hemos sabido enseñar lo han sabido diseñar los propios propias antes no en su conformación pues hemos conseguido hasta el 6,7% pero no lo digamos ni altos para que no se mosquee nadie en el reparto es justa pero además si bien somos capaces de conseguir más apoyo para que para hacer ese trabajo de consumo eficiente del agua en nuestra industria agroalimentaria en muchas más cuestiones por lo tanto lo que nos corresponde está bien bueno pues ya está nos corresponde pero todo lo que trabajemos extra no sé sobre conocido estamos de acuerdo presidenta las olas la Plaza de España de Nájera coge el acto institucional que lleva escrito en su discurso estatuto S&S aniversario el orgullo de pertenencia a la Rioja la maravilla de tierra que hemos conseguido en la hospitalidad del acogimiento todo lo bueno que tenemos los riojanos y riojanas que nada más decir La Rioja en cualquier parte de España puesto pero la mayor parte del mundo inmediatamente la gente sonríe y eso es bueno eso es bueno y tú de esa generación de jóvenes a la que le tenemos que explicar que no podemos dar ni un paso atrás y dependemos de su esfuerzo de su trabajo y de su compromiso para que sigamos creciendo y progresando menos por ahí va presidenta que tenga usted un buen día gracias por atendernos muchas