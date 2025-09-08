Jornada intensa: El DUX derrota, UD Logroñés KO y empates en la Segunda RFEF

El DUX Logroño sufrió su primera derrota en la Liga F tras perder 0-1 frente a la Real Sociedad. El gol llegó de penalti en el tiempo de descuento, tras una revisión de más de cinco minutos por parte del equipo arbitral. Esta decisión dejó al conjunto riojano sin premio después de un partido trabajado y disputado.

Aunque el equipo realizó un buen trabajo defensivo, no logró sumar ningún punto, algo crucial para mantener aspiraciones en la competición. Los responsables destacan que, aunque el equipo progresa, aún necesitan mejorar sus mecanismos ofensivos para ser más efectivos en el área rival.

El siguiente desafío del DUX será este viernes en Barcelona frente al FC Barcelona, un partido que representa una prueba de altura en esta fase inicial de la temporada.

Segunda RFEF

En la Segunda RFEF, la Sociedad Deportiva Logroñés dedicó su victoria 2-0 frente al Eibar al fallecido presidente Eduardo Guerra. El equipo mostró un buen rendimiento, aunque reconocen que hay aspectos por mejorar, ya que aún es primera jornada.

Por su parte, la Unión Deportiva Logroñés perdió 2-0 frente al Deportivo, con una buena primera parte pero errores en la segunda que aprovechó el rival.

Resultados destacados

CD Alfaro 2-2 Sestao River Club

Náxara CD 1-1 CD Ebro

La próxima jornada contará con el primer derby de la temporada entre UD Logroñés y Náxara, mientras que el Alfaro viajará para enfrentarse al Eibar.

El presidente de la UD Logroñés quiso transmitir un mensaje de optimismo sobre el futuro del club tras 16 años de historia. Destacó que el proyecto continuará, con inversiones y respaldo económico asegurado, y que la objetivo sigue siendo consolidarse en Segunda División.

Otras competiciones

En el máster CaixaBank, Javier Zabala se enfrentará a Ezcurra en las semifinales el próximo viernes en el Navarra Arena de Pamplona, mientras que en la Serie B, Darío y Ezkiroz jugarán la final frente a Peio Etxeberría y Morga Etxebarria el sábado en Alsasua.