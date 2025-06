Casi tres meses atrapados por la burocracia: una roca bloquea el acceso a una cueva familiar en Es Canutells

Una familia menorquina lleva casi tres meses sin poder acceder a su cueva de veraneo en Es Canutells tras el desprendimiento de dos grandes rocas que bloquean la entrada. El incidente, ocurrido en el mes de abril, ha puesto en evidencia la descoordinación entre administraciones y la falta de mantenimiento en una de las zonas más frecuentadas del litoral sur de Maó.

“Nos avisó un amigo de toda la vida: habían caído dos piedras enormes, de más de dos metros, justo delante de la puerta”, relataba a los micrófonos de Cope Menorca Ainhoa Llambías, una de las afectadas. La familia, propietaria del interior de la cueva desde hace décadas, solía utilizarla cada verano para pasar el día en la cala. “Este año, nada de nada. Está demasiado peligroso”, lamenta.

Un acceso precintado y en riesgo

La caída de las rocas no solo bloquea la entrada a esta cueva histórica, sino que ha dejado intransitable uno de los caminos más utilizados por los turistas para llegar a la playa. El acceso, que parte del merendero situado en la parte superior de la cala, ha sido precintado por la Policía Local por riesgo de nuevos desprendimientos.

“Mucha gente baja por ahí a la playa. Ahora está cerrado y da muy mala imagen”, explica Llambías. Además del peligro, la familia ha detectado signos de inestabilidad en la vegetación y en el talud de la parcela superior, que estaría sin cuidar. “Pedimos que, al menos, retiren las piedras y coloquen una malla o alguna protección para evitar más caídas”.

¿De quién es el terreno? Nadie lo sabe

El mayor obstáculo para la retirada de las rocas es que nadie parece saber a ciencia cierta quién debe actuar. La familia insiste en que solo posee la cueva —un espacio de 3x3x2 metros— pero no la terraza ni el camino que la rodean. “Algunos dicen que la roca podría estar en nuestro terreno, pero no es así. No es lógico que un espaldar así sea propiedad privada”.

Actualmente, los afectados están reuniendo documentación y consultas catastrales para determinar si la responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Maó, a Costas o a un particular. “Vamos detrás de papeles, pero aún no tenemos nada claro. Hasta que no lo sepamos, no podemos hacer nada”, apunta.

Turismo afectado en una cala emblemática

La situación no solo tiene implicaciones privadas, sino también turísticas. Es Canutells es una de las calas más frecuentadas del sur de Menorca, con gran afluencia de visitantes en verano. “Muchos pasan por delante de la cueva para llegar a la playa. Ahora está cortado, y eso da una mala imagen a quienes vienen de fuera”.

Desde abril, no se ha realizado ninguna actuación pública visible, y el paso sigue bloqueado por seguridad. La familia espera que, pronto, alguna administración tome cartas en el asunto: “Esperamos que entre todos encontremos una solución”, concluye Ainhoa Llambías.