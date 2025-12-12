COPE
Podcasts
Programación local en Comunidad Valenciana
CARATULA desconexiones 1080 (15) C VALENCIANA
Programación local en Comunidad Valenciana

19:50H | 12 DIC 2025 | LA LINTERNA DE COPE EN COMUNIDAD VALENCIANA

Albert Domínguez te cuenta de lunes a viernes las claves de la actualidad, resumen de noticias y todo lo que ha pasado en la Comunitat.

COPE VALENCIA
00:00

Albert Domínguez

Valencia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura9:54 min escucha

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking