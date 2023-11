El Teatro Principal de Mahón celebra el Día Internacional del Flamenco con Sara Calero

Con motivo del Día Internacional del Flamenco, celebrado cada día 16 de noviembre - desde que el pasado 2010, la UNESCO lo declarase Patrimonio de la Humanidad-, el Teatro Principal de Mahón acogerá la Compañía de Sara Calero y su producción ‘La Finitud’. El acto tendrá lugar el próximo sábado, 25 de noviembre, a las 19:30 h.

De esta manera, será la primera vez que el coliseo mahonés celebre esta festividad internacional, incluida también en las programaciones estables de los grandes teatros españoles. La producción llega gracias al programa PLATEA, programa impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM).

En Menorca, la bailaora Sara Calero debutó el pasado mes de agosto en el Teatro Principal de Mahón formando parte del elenco de la última edición de 78i… Gala D’Estrelles de la Dansa – Fundació Rubió, donde presentó ‘Fractura’, una coreografía propia representada por primera vez sobre el escenario con la también reconocida bailaora Lucía Campillo. La pieza surgió fruto de la inspiración de Calero por la muestra expuesta en la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth: 'Come In From An Endless Place' de la artista Christina Quarles. El pasado mes de septiembre, Sara Calero y Lucía Campillo volvieron a Menorca para representar, de nuevo, la coreografía en la galería situada en la isla del Rey.

Ahora, Sara Calero, uno de los referentes actuales en la renovación de la danza española y del flamenco, vuelve a Menorca con su compañía al completo formada por la cantaora Gema Caballero, el guitarrista Javier Conde, el bajista Juanfe Pérez y la misma Sara Calero. Juntos, presentarán al público menorquín ‘La Finitud’, una propuesta excepcional tanto por su estética y puesta en escena, como por su contenido técnico y artístico que trata de explorar la muerte y el optimismo del ser humano por afrontarla mediante la danza española y el canto flamenco. La obra fue estrenada en el año 2021 en la Sala Negra de Teatros del Canal y en el Festival Suma Flamenca.