El Teatro Principal de Mahón celebra el Día Internacional de la Danza con "RUNA"

El Principal de Mahón se suma a la multitud de celebraciones que se llevan a cabo en todo el mundo en motivo del Día Internacional de la Danza - celebrado cada día 29 de abril - abriendo las puertas a la compañía de danza contemporánea Lali Ayguadé Company y su nueva creación RUNA, gracias al programa estatal PLATEA, impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). La función tendrá lugar el sábado, 27 de abril a partir de las 19.00 horas.





La pieza coreográfica, interpretada y creada por Lisard Tranis y Lali Ayguadé, relata cuentos de otro mundo, de otra época. Ambientada en un paisaje caótico, dos seres humanos investigan entre restos de escombros, tratando de volver a imaginar, de sentir de nuevo aquello que una vez fueron, intuyendo el pasado. Personas inocentes que ahora convierten estas ruinas en aliados, en juegos para entender la realidad.

RUNA hace referencia a la belleza de este pasado frágil, del que no queda prácticamente nada, para agarrarse con fuerza a la vida. Mediante el movimiento abstracto del cuerpo en dimensiones y relaciones de peso, estos personajes nos devuelven a la esencia de aquello que somos: seres afectados por el tiempo. ¿Cómo seguimos avanzando cuando la Runa se encuentra en la mente?

En la pasada edición de los Premios Max, RUNA se alzó con el premio a la Mejor Coreografía y a la Mejor Intérprete Femenina de Danza.

Una cita con los amantes de la danza ya consolidada y que continúa su andadura con más fuerza que nunca bajo el firme compromiso de la nueva dirección por incluir más danza en la programación anual del Principal.

Lali Ayguadé se formó en el Instituto del Teatro de Barcelona y en la escuela P.A.R.T.S (Bélgica), dirigida por Anne Teresa De Keersmaeker. Ha formado parte de prestigiosas compañías de danza como Publik Eye (Copenhague) o Akram Khan Company y Hofesh Shechter, en Londres. Destacan sus colaboraciones con Marcos Morau, Roberto Oliván, Baró d’Evel entre otros. En 2013, decide abrir su propia compañía en Barcelona, con la que ha desarrollado un gran repertorio de piezas de diferentes formatos, destinados a sala (Kokoro, el 2015; iU an Mi, el 2017; Hidden, el 2020), calle o a espacios no convencionales (Incognito, De camino al otro, Underneath), así como colaboraciones con artistas como Guilhem Chatir (Here, 2018), Joana Gomila (Sa Mateixa, 2018) o Akira Yoshida (2020 y 2023).