Reivindicaciones empresariales de PIME Menorca ante las próximas elecciones

El Comité Ejecutivo de PIME Menorca ha elaborado una serie de propuestas empresariales para trasladar a los diferentes partidos políticos ante las próximas elecciones municipales, autonómicas y al Consell Insular.

Las reivindicaciones empresariales propuestas por el Comité Ejecutivo son medidas transversales para todos los sectores económicos, encaminadas a conseguir una mejora en la actividad económica de Menorca y que permitan un mejor desarrollo empresarial.

Sin perjuicio de que cada una de las Asociación sectoriales integradas en PIME Menorca traslade sus propuestas, como ya lo han hecho algunos sectores productivos, las medidas más destacadas para la totalidad de la economía de Menorca se concretan en las siguientes:

Valoración de los empresarios como agente social: Reconocimiento a la representatividad de PIME Menorca como agente social más representativo en el ámbito de Menorca en todos los foros, comisiones y organismos de debate y decisión de los que deriven políticas que afectarán a la economía y a las empresas de Menorca.

Reducción normativa y simplificación administrativa: Es necesario que la Administración sea más eficaz y eficiente y que facilite a la ciudadanía su relación con ella, no sólo simplificando las normas si no facilitando la tramitación de todos los procesos, eliminando duplicidades y procedimientos innecesarios. Compromiso de mantener un marco legal estable.

Evitar la política de la prohibición: Cambiar el enfoque en la toma de decisiones de la administración en cuanto a la solución de incidencias. Mejor análisis de la problemática y búsqueda de soluciones que no se centren en la prohibición y la limitación.

Recuperar la presencialidad en las gestiones con la Administración: Las medidas adoptadas con la pandemia para seguir prestando servicio a los administrados continúan aplicándose mermando en estos momentos la calidad del servicio. Es necesario que sistemas como la cita previa, los horarios limitados de atención al público o incluso los cierres de administraciones obligando sólo a trámites telemáticos se revise y se recupere la presencialidad.

Carreteras: Máxima celeridad en la finalización de la carretera general y en el inicio de los tramos en los que todavía no se ha elaborado proyecto ni licitación de ejecución. Mejora y mantenimiento de la red viaria.

Infraestructuras de telecomunicaciones: Que se incluyan en las obras públicas que afecten a zonas que no disponen actualmente de fibra óptica (tanto en urbanizaciones, como en las poblaciones y en las carreteras) las canalizaciones soterradas necesarias para el despliegue de redes de fibra. Eliminar o resolver las limitaciones urbanísticas que impiden el despliegue de fibra óptica en el casco antiguo de Ciutadella.

Contratación pública: Mejora del sistema de contratación pública que fomente la participación de las pymes locales. Establecimiento de un portal de transparencia de la contratación pública que permita conocer en todo momento la oferta de contratación pública. Salida de las administraciones locales y de las extensiones de las autonómicas de la central de compras del Govern Balear.

Revisión de la estrategia de movilidad sostenible: La falta de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos no se corresponde con las obligaciones establecidas en la Ley de Cambio Climático autonómica. La eliminación de vehículos en breve que no sean libres de emisiones está perjudicando al empresariado, no sólo por el coste de adquisición de estos vehículos si no también por la necesidad de adaptar la rede de talleres de reparación a estos vehículos.

Fomentar las estancias turísticas: Es necesario el reconocimiento de la administración de la red de estancias turísticas en viviendas, que permite un reparto justo de la renta turística, fomenta la economía local con la contratación de empresas menorquinas para todos los servicios y de trabajadores de la isla.

Inversiones para la mejora continua de las zonas turísticas: Poner en práctica el plan de mejora de las urbanizaciones.

Inversiones de mejora de las zonas empresariales: Al igual que en las zonas turísticas, es necesario que las zonas empresariales también dispongan de planes de mejora de las infraestructuras.

Apoyo y fomento a la creación de actividades industriales: La actividad industrial necesita de un plan que permita la entrada en este sector de nuevos emprendedores, nuevos trabajadores para evitar el cierre continuo de empresas industriales tradicionales. Es necesario un relevo generacional en la actividad industrial que pasa por poder motivar a nuevos trabajadores en estos sectores.

Estas medidas y las medidas sectoriales que estimen cada uno de los sectores serán trasladadas a los diferentes partidos políticos que, siendo habitual en año electoral, demandan encuentros con los representantes empresariales.