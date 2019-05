El PI reclama que Menorca pueda gestionar directamente los puertos de Maó, Fornells y Ciutadella

El Pi Proposta per les Illes reclamará la gestión por parte del Consell Insular de Menorca de los puertos de Maó, Ciutadella y Fornells. Así lo han manifestado esta mañana el candidato de El Pi en el Parlamento Balear, Jaume Font, la representante menorquina en la lista del Parlamento, Marisa Puertas, y el candidato al Consell de Menorca, Miquel Ponsetí, quien en concreto ha afirmado: "Es importantísimo que la gestión de todos los puertos menorquines pase a manos del Consell Insular, que conoce de cerca cuáles son sus problemas y cómo sacar provecho ". Asimismo, quieren que se permita el amarre de cruceros en el puerto de Ciutadella y encontrar una solución para la llegada de cruceros en el puerto de Maó.



El partido también pedirá al Govern que transfiera en Menorca las competencias en medio ambiente y recursos hídricos ya que, en palabras de Ponsetí, "lo necesitamos para dar agilidad y aprobar informes que pasan meses varados". También Font ha insistido en que "lo tiene que decidir Menorca, no Mallorca, y el Estatut así lo contempla". Consideran importante igualmente aprobar un plan para aprovechar el agua de lluvia, recuperar los acuíferos y eliminar progresivamente los nitratos del suelo menorquín.



Entre las propuestas está también la diversificación de energías renovables y estudiar el aprovechamiento de la biomasa; apoyar el campo de Menorca introduciendo si hace falta nuevos cultivos y permitiendo la realización de actividades complementarias, y crear una red insular de coordinación para potenciar los servicios sociosanitarios de la isla.

En cuanto a conectividad, El Pi defiende la creación de una tarifa plana para los vuelos interinsulares, visto que el 75% de descuento no ha sido suficiente ya que los precios han subido. Marisa Puertas ha comentado: "La tarifa plana la necesitamos ya, es una urgencia, debemos poder desplazarnos dentro de las islas al igual que uno podría ir en coche dentro de la Península".

La candidata menorquina al Parlament ha reivindicado que la ecotasa vuelva a las tarifas iniciales y que el dinero recaudado vayan al menos en un 50% para Menorca, y también un Régimen Especial para las Islas Baleares (REIB) "que aporte más a la isla y compense la doble insularidad que padecemos ".

Finalmente, Jaume Font ha asegurado que El Pi Balears "no pactará con ningún partido que quiera subir impuestos" y, si tiene que pactar con alguien, obligará a que el impuesto de sucesiones y donaciones baje a la mínima expresión porque "no puede pasar que haya gente que no pueda recibir una herencia de sus padres o familiares para que no tenga dinero para pagar, eso debe desaparecer ".