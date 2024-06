Nueva temporada del PuroBeach Menorca Oásis del Mar

El pasado sábado 22 de junio tuvo lugar una de las reaperturas más esperadas del calendario estival de Menorca. Nos referimos al Opening Season de uno de los restaurantes beach clubs más emblemáticos de la isla: PuroBeach Menorca Oásis del Mar.





Para la ocasión este conocido local, ubicado en el interior del hotel recomendando para adultosAluaSoul Menorca, organizó un evento que contó con la participación de directivos de Inclusive Collection, part of World of Hyatt; de muchos clientes del hotel; de colaboradores y proveedores del selecto espacio y de numerosos representantes de la sociedad menorquina.

La fiesta sirvió para mostrar algunos de los muchos atractivos de este exclusivo restaurante beach club, ubicado en primera línea de mar de S’Algar, a 15 minutos en coche de Mahón.

Así, además de un cuidado repertorio musical que corrió a cargo de algunos de sus DJ residentes, PuroBeach Menorca Oasis del Mar ofreció a sus invitados una selección de los mejores platos y cócteles de su sofisticada carta, que fusiona distintos estilos culinarios internacionales, con grandes éxitos de la cocina española, mexicana y asiática, y exquisitos productos locales como la “Caldereta de langosta a la menorquina”.

Accesible tanto para los clientes alojados en el hotel (consultar condiciones incluidas en el régimen Todo Incluido), como para los visitantes externos y de los otros 3 hoteles que Inclusive Collection, parte of World of Hyatt, tiene en S’Algar (Alua Illa Menorca, AluaSun Mediterráneo y AluaSun Far Menorca), Purobeach Menorca Oasis del Mar es toda una experiencia. Y es que su sofisticada oferta de restauración, de masajes, de coctelería y de animación musical; sus dos piscinas; y su exclusivo servicio de hamacas y camas balinesas; permite a los invitados protagonizar un periplo sensorial sin precedentes, mimando cada uno de los sentidos.