Menorca Talayótica, Patrimonio Mundial: acto de celebración en Son Catlar el 29 de septiembre

El poblado talayótico de Son Catlar, en Ciutadella, será el escenario el próximo 29 de septiembre (20 horas) del acto oficial para celebrar el nombramiento de Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Consell Insular de Menorca organiza este evento abierto a todo el mundo y sin coste. El acceso sólo se podrá hacer en bus desde los diferentes pueblos de la isla con la correspondiente entrada, que estará a disposición del público a partir del día 20 de septiembre a las 12 horas en este enlace: https://www.nanventura.es/ca/activitats/menorca-talaiotica-patrimoni-mundial-ho-celebram-a- son-catlar/6199?d=2023-09-29



El acto contará con las actuaciones musicales de Moisès Coll, glosador, y Miquel Llufriu, guitarra; y del bajo-barítono Simón Orfila, acompañado por la soprano Rosalía Cid y Alejandro Calafat al piano.



Las salidas de los autobuses desde cada pueblo están programadas según los horarios que constan a continuación. Se recomienda llegar al bus 15 minutos antes:



Salida del bus de Sant Lluís a las 18:15 horas. Parada de autobús junto a las pistas de tenis.

Salida del bus de Es Castell a las 18:15 horas. Parada de bus frente a la iglesia del Roser.

Salida del bus de Maó a las 18:30 horas. Estación de buses.

Salida del bus de Alaior a las 18:30 horas. Parada de bus frente al IES Josep Miquel Guardia.

Salida del bus de Es Mercadal a las 18:45 horas. Parada de autobús regular de la av. del Mestre Garí.

Salida del bus de Es Migjorn Gran a las 18:45 horas. Parada de autobús del campo de fútbol Los Nogales.

Salida del bus de Ferreries a las 19 horas. Parada de autobús regular de la av. de Jaime Mascaró.

Salida del bus de Ciutadella a las 19 horas, de la Vía Perimetral de Ciutadella, frente al antiguo cementerio.





El evento está programado para el 29 de septiembre, pero en caso de mal tiempo se pasaría a otro día el mismo fin de semana. El CIM informará de los posibles cambios a través de los diferentes canales oficiales, públicos y privados (mediante correo electrónico a las personas que hayan adquirido los tiques online). La entrada adquirida servirá también en caso de cambio para otro día.



Cada persona registrada podrá adquirir hasta 5 tiques en el momento de la reserva.



En la plataforma encontrará diferentes fotografías del evento con el nombre del pueblo desde donde saldrán los buses. Asegúrese de elegir bien el bus y el pueblo.



El acceso a Son Catlar se podrá realizar exclusivamente con la entrada correspondiente y en bus. No se permitirá acceder en coche particular. La entrada servirá para acceder al autobús.



Le rogamos que adquiera el número de entradas que sepa seguro que utilizará. En caso de que adquiera algún tique que finalmente no usará, lo puede dar a otra persona o enviar un mensaje a nan@nanventura.es indicando la petición de anulación de la reserva. Las entradas devueltas se volverán a poner a disposición del público.



Las personas discapacitadas, usuarias de sillas de ruedas o con alguna necesidad específica que quieran asistir, deben contactar a la organización a través de la dirección nan@nanventura.es antes del 25 de septiembre a las 12 horas. Estas personas no deben adquirir la entrada por el procedimiento ordinario.

Los asientos estarán numerados. Por tanto, el público debe tener preparada la entrada para saber exactamente dónde está su sitio.