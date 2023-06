Su Majestad el Rey Felipe VI ha recibido en audiencia este jueves a una representación de South Summit Madrid

El encuentro se ha producido en el Palacio de la Zarzuela y en él también han estado presentes emprendedores, inversores, representantes de corporaciones, speakers y miembros del comité de honor como: Diego del Alcázar Benjumea, CEO de IE University; Andrew Winston, fundador de Winston Ecostrategies; Verónica Pascual Boé, presidenta de ASTI; Martin Varvsasky, fundador de Jazztel, Ya & Business Angel; José Bogas Gálvez, CEO de Endesa; Taso du Val, presidente de Toptal; Alicia Koplowitz Romero de Joseu, presidenta de Omega Capital; Avneet Pujji, fundador de Leftlane Capital; Jack Hidary, CEO de SandboxAq; Dimple Sahni, Anthos fund- managing director; Sofía Benjumea, head of Google for Startups; Diana Krüger, fundadora de Motherland; Sergio Furio Esquer, fundador de Creditas; Mayra Castro, fundadora de Invest Amazonia; Moishe Meyer Mana, fundador de Mana Common; Martin Roscheisen, fundador de Diamond Foundry; José Renato Silveira Hopf, presidente de South Summit Brazil; Michael Geoffrei Butcher, editor jefe de Techcrunch; John Brett Elkington, fundador de Volans; Tim Smith, periodista en Sifted; Ruchika Sikri, socia de Wisdom Ventures; Eve Burton, presidenta de HearstLAb; Itxaso del Palacio, partner de Notion Capital; Javier Ayuso Canals, asesor comunicación de IE; Ignacio Mateo Enseñat, vicepresidente de South Summit; Elizabeth Fleming, directora de Ecosistema de South Summit; Gabriel Souza, vicegobernador de río Grande do Sul; Juan Urdiales, cofundador de Job and Talent; Marcelo Lebre, fundador de Remote; Alejandro Carlos Francisco Oxenford, fundador de Alpha Capital; Santiago Íñiguez, presidente de IE University; Javier Villamizar, operating Partner de SoftBank; Darin Olien, podcaster; Yolanda Pérez Sáez, directora de BStartup de Banco Sabadell; Rafael del Pino Calvo Sotelo, presidente de Ferrovial; Carmen del Campo Elvira, directora de Innovación de Mutua Madrileña; Roberto Albaladejo, head of BBVA SPARK, e Irene Gómez Luque, Open Innovation Director de Telefónica