Luz verde al nuevo Centro de Formación Profesional de Ciutadella que abrirá en 2026

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la creación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Ciutadella, un proyecto que se ubicará en el emblemático edificio de la antigua terminal portuaria. Según las previsiones anunciadas por el Govern balear, el nuevo centro educativo tiene programado iniciar su actividad y recibir a los primeros alumnos en el curso académico 2026-27.

Hostelería, turismo e industrias alimentarias

La oferta formativa del nuevo CIFP se centrará en sectores estratégicos para la economía local. Se impartirán ciclos formativos de grado medio y superior de las familias profesionales de hostelería y turismo e industrias alimentarias. Además, el centro también ofrecerá la posibilidad de obtener certificados de profesionalidad, ampliando así las opciones para el desarrollo de competencias laborales en la isla.

El edificio, que ya se encuentra en obras, cuenta con una superficie total de 1.982 metros cuadrados distribuidos en tres plantas con accesos independientes. En la planta superior se localizarán las áreas administrativas, las aulas teóricas y los talleres de menor formato, mientras que la primera planta albergará los grandes talleres prácticos de cocina y restaurante, que son clave para la formación en hostelería.

Una inversión clave para la isla

Para la construcción y adecuación del centro se ha destinado una inversión pública de aproximadamente 3,8 millones de euros. Esta importante actuación da respuesta a una demanda histórica en la isla, ya que hasta ahora Menorca solo disponía de un centro integrado de FP en Mahón.

Según ha informado el Govern, este proyecto aborda directamente la falta de infraestructuras educativas en el ámbito de la formación profesional en Menorca. La apertura del CIFP de Ciutadella permitirá corregir una limitación que afectaba al alumnado de la zona de Ponent, facilitando el acceso a una oferta formativa completa y de calidad sin necesidad de grandes desplazamientos.