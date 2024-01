‘El Jorn del Judici’ en el Teatre Principal de Maó

El coliseo mahonés cierra el mes de enero con la presentación de la comedia teatral El jorn del judici, una obra escrita por tres destacados dramaturgos del teatro en catalán: Marta Barceló, Sergio Baos y David Mataró, que narran las vivencias de cuatro personajes, interpretados por Toni Gomila, Lluqui Herrero, Lluís Oliver y Alba Flor, que se enfrentan a una Mallorca que ha sido arrasada por una gran oleada.

La cita tendrá lugar el próximo sábado, 27 de enero, a partir de las 19:30 horas.

Sinopsis: El jorn del judici

Como bien había pronosticado la Sibil·la, el día del juicio llega, finalmente, a Mallorca. Una gran oleada ha arrasado la isla más grande de las Baleares. Se acabó el paraíso en la Tierra. Hordas de turistas, residentes y nativos han desaparecido para siempre. Allí no ha quedado nada, tras el paso de la oleada… ¿Nada? No, no, espera. Cuatro personas han sobrevivido y han aparecido en el pico más alto, el Puig Major. Son, probablemente, las montañas más altas de la sierra de Tramuntana, el último refugio que les queda. Un punto al cual la oleada no ha podido llegar. Allí deberán sobrevivir y convivir. Y, con el tiempo, quién sabe, podrán rehacer una nueva Mallorca.

Intérpretes: Toni Gomila

El elenco de la obra está formado por actores y actrices de diferentes generaciones que embarcan una larga trayectoria en el mundo del teatro, como es el caso de Toni Gomila y Lluqui Herrero, combinada con el talento emergente de Lluís Oliver y Alba Flor. En el caso de Toni Gomila, el actor, dramaturgo y director de la productora de espectáculos mallorquina Produccions de Ferro, cuenta con un amplio bagaje en el mundo de las artes escénicas tanto en las islas Baleares como en Cataluña. Habitual de la televisión autonómica IB3, donde protagoniza la serie Pep, su obra más reconocida es Acorar, galardonada con el premio Serra d’Or en el 2013 al mejor texto de teatro y nominada en los premios Max como espectáculo revelación de ese mismo año.

Ahora, Gomila, llega al Teatre Principal de Maó protagonizando una comedia inspirada en la sensación apocalíptica que plantea el fin del mundo.El Jorn del Judici es, sin duda, el espectáculo que todos querían ver si se plantease la posibilidad de que el mundo se acabara.