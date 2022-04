La industria quesera de Menorca mantiene el Acuerdo PROVILAC

En vísperas a la nochebuena, hace ya más de tres meses, se firmó un acuerdo histórico en el sector lácteo de Menorca: un acuerdo firmado a múltiples bandas y que implicaba de forma directa a los ganaderos productores de leche, al sector quesero industrial, a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Govern Balear, y al Consell Insular de Menorca.





En dicho acuerdo estuvieron presentes además, y lo suscribieron, las tres Organizaciones de Productores Agrarios de Menorca (AGRAME, Unió de Pagesos y FAGME), así como el Consejo Regulador de la D.O.P. Queso Mahón-Menorca y la Asociación de Vaca Frisona Balear.

El Plan PROVILAC materializaba un conjunto de medidas paliativas a la crisis del sector, que se venía arrastrando desde tiempo atrás. Así, además de mantener las líneas de ayuda habituales al sector agrícola y ganadero ofrecidas por la Conselleria d’Agricultura del Govern Balear y el Consell Insular de Menorca, se alcanzaba un acuerdo excepcional que consistía en el compromiso de las industrias queseras al aumento del precio satisfecho hasta el momento por cada empresa, asumiendo un esfuerzo adicional al realizado hasta el momento, así como la concesión de ayudas como medidas reactivas a la falta de suministros provocada por la COVID-19 de 0,046.-€ por litro de leche por parte de Govern Balear y Consell Insular de Menorca.

De esta forma, la industria realizaba una subida del 5,71% de media en el pago del litro de leche, a lo que se añadían los 4,6 céntimos de ayudas públicas.

Además de ello, el pasado miércoles, 30 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. En dicho Plan Nacional se prevén una serie de medidas de las que destaca, además de las bonificaciones al gasóleo y resto de combustibles, un capítulo específico de medidas de refuerzo por el incremento de costes en el tejido empresarial de actividades críticas del sector primario. Así, se conceden Ayudas de Estado por el incremento de los costes de los productores de leche, recibiendo los productores de leche de vaca un total de 210.-€ por vaca en el caso de propietarios de hasta 40 vacas; 140.-€ por vaca para los propietarios de entre 41 y 180 vacas, y; 100.-€ para los propietarios que cuenten con más de 180 vacas.

Desde la Asociación de Fabricantes y Curadores de Queso de Menorca se quiere recordar que el solo acuerdo de PROVILAC suponía ya un hito en el sector, algo que no se había conseguido hasta el momento en la isla, y tampoco a nivel nacional. Este Acuerdo significa un verdadero compromiso para las partes que lo integran: para las administraciones, con sus aportaciones en forma de ayudas; para las industrias, con el incremento de precios; para los ganaderos, en la continuidad de su excelente labor en la producción láctea.





La Asociación de Fabricantes y Curadores de Queso de Menorca y las empresas que la integran somos plenamente conscientes de la complicada situación por la que pasa el campo, situación que viene arrastrando desde años y que vemos con preocupación como agentes implicados en el sector del campo y como menorquines. No obstante, cabe recalcar que también las empresas productoras de queso, han visto cómo sus márgenes de beneficio se han reducidos a cero. Todo ello, debido no solo a la situación agravada por la COVID-19, sino además al encarecimiento de materias primas como el cartón y plástico; el incremento del combustible; la subida a máximos históricos en el precio de la luz, clave para la fabricación; el aumento de costes en el transporte, etc. En ese sentido, muchas industrias se han visto obligadas a realizar grandes inversiones en instalaciones de placas fotovoltaicas para el autoconsumo y disminuir la dependencia del consumo eléctrico externo.

Lamentablemente, trasladar el incremento necesario del precio final al cliente (en este caso, a las cadenas de distribución), no supone un reto fácil. Más allá de las políticas comerciales de cada compañía distribuidora, nuestras empresas se ven en la tesis de aceptar condiciones perjudiciales y antieconómicas para mantener su presencia en una cadena, o en la presión de aceptar la imposición unilateral en las tarifas de aquellas ante la amenaza de sacar sus productos del mercado.

La firma del Acuerdo, empero, abrió una luz de esperanza para nuestro sector, y si a ello sumamos el Plan Nacional (aunque temporal), podemos conseguir que el campo de Menorca no caiga como consecuencia de los últimos acontecimientos acaecidos a nivel mundial. Ir de la mano de los ganaderos productores y de Govern y Consell, nos da esperanzas para creer que, si cada parte cumple con su aportación, un precio justo sería posible sin comprometer la viabilidad económica de ninguno de los agentes implicados.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde la Asociación de Fabricantes y Curadores de Menorca nos consta que nuestras empresas asociadas comunicaron en su debido momento el incremento de precios a sus ganaderos productores, a pesar de que algunas explotaciones ejercieran medidas de presión para reclamar un aumento mayor al acordado. Así, los fabricantes de queso están pagando, de promedio, 0,37.-€ por litro de leche, a los que, si añadimos la ayuda pública, se puede alcanzar un total de 0,416.-€ por litro de leche. Esta subida de precios supone un aumento del 17,55% respecto al año anterior.

También los curadores de queso replicaron la acción, quienes realizaron un notable incremento por pieza a los productores primarios. Sin embargo, los fabricantes y curadores de queso de Menorca son plenamente conscientes de que la firma del Acuerdo supone un primer paso que espera consolidar una mejora común a todo el sector de forma sucesiva en los próximos ejercicios. Paso que se suma a los esfuerzos realizados por la industria, como ha venido haciendo desde siempre, también durante la pandemia, cuando se dio salida a toda la producción láctea de la isla, lo que permitió no tirar un solo litro de leche.