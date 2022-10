No hace falta vivir en la calle para estar en situación de sin hogar

El programa de derechos sociales de Cáritas acompaña a personas en riesgo de exclusión social que tienen demandas relacionadas con la denuncia y defensa de los derechos sociales básicos como la sanidad, la educación o la vivienda.

Dentro del programa se incluye específicamente la atención a Personas Sin Hogar de Menorca, con dos líneas de trabajo principales, el acompañamiento en sus derechos y pisos sociales. De enero a septiembre de 2022, 225 personas pasaron por el servicio, un 22% más que el año anterior (341 beneficiarios totales) con demandas relacionadas principalmente con la vivienda, salud e higiene, alimentación y ámbitos jurídico y laboral.

Se incrementan las peticiones para encontrar una vivienda o simplemente una habitación. El aumento viene derivado no sólo por la falta de alquileres asequibles, que cuentan además con condiciones abusivas o ilegales, sino por la falta de vivienda de alquiler, la temporalidad que marca la época estival, la creciente dedicación de viviendas en alquiler vacacional, la falta de políticas públicas que defiendan estas situaciones y la estigmatización que sufren las personas sin hogar.

Un total de 28 personas han residido en los pisos sociales, de los que 8 eran menores, entre los residentes de las tres viviendas con las que cuenta Cáritas Menorca. Han pasado 7 familias, 3 de ellas monoparentales, y 6 personas de forma individual. Los datos son similares a los últimos años, puesto que las plazas disponibles en este recurso residencial son limitadas.

También se han mantenido los servicios de acogida y prestación de servicios básicos como los de higiene personal, peluquería y lavandería. Un total de 41 personas han utilizado estos servicios durante estos primeros 9 meses de año.

Para Cáritas Menorca, la vivienda es un elemento clave en la integración o exclusión de las personas. Promovemos varios espacios para facilitar procesos de inserción social, siendo el objetivo de nuestros recursos residenciales la inclusión social del colectivo de personas en situación de sin hogar de la isla.

La falta de techo, dormir en un parque o en cualquier rincón del espacio público es lo primero que viene a la mente al hablar de persona sin hogar. También lo asociamos a que sufren alguna patología o adicción. Para nosotros esto es sólo una parte de la realidad. La falta de una vivienda digna, infravivienda, la falta de recursos suficientes o de tejido social, también son parte de estas situaciones dramáticas que se viven de forma callada en nuestra Isla.

Muchas de las personas en esta situación han ido acumulando vivencias traumáticas que dañan su salud mental y desencadena dificultades para esclarecer y tomar decisiones en sus vidas. Además, la falta de fuentes de apoyo (económicos, familiares o sociales) se van agotando y con ellas también la esperanza de encontrar una salida.

De les 225 persones acompanyades fins a setembre 2022, 111 (49,3%) han estat homes i 114 (50,6%) dones, respecte a la procedència un 30% de persones són Espanyoles, un 1% de resta d’Europa i la resta extracomunitaris.

En aquests moments els pisos socials de Càritas es troben al màxim d'ocupació, algunes de les persones residents hi són des de fa temps, es troben en procés de sortida, però és molt difícil trobar alternatives residencials. Les persones residents tenen càrregues familiars, situacions difícils per a participar en aquesta societat amb igualtat de drets. Trobar un treball en condicions dignes es converteix en un privilegi amb el qual no poden somiar, i no hi ha més opció que conformar-se amb el que sorgeixi. Imaginar un habitatge privat per a elles o les seves famílies és cada vegada més una utopia; somiar amb una millora de la seva situació per a poder enfocar-se en un futur està molt lluny; somiar que tot pot canviar és molt difícil per a les persones que viuen en els pisos socials de Càritas.

Però totes coincideixen que sense un habitatge que ara els acull tot seria pitjor, que existeixen situacions encara més greus. Viure en aquesta mena d'allotjament plurifamiliar no és fàcil, però dona un marge de tranquil·litat per a poder tornar a somiar.