La gran paradoja de Menorca: 5.000 caballos sin un quirófano donde ser operados

Entrevista en Herrera en Cope Menorca a Tolo Mercadal, presidente Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina

Menorca se enfrenta a una notable paradoja: con un censo de más de 5.000 caballos, la isla carece de una infraestructura esencial para su bienestar, un quirófano especializado para operaciones equinas. Esta situación ha sido calificada como una demanda histórica por parte de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina, cuyo presidente, Tolo Mercadal, ha expuesto la complejidad y la urgencia de encontrar una solución.

Un proyecto de alta complejidad

Según ha explicado Mercadal, la creación de un quirófano para caballos es un tema "muy complicado" que va más allá de la simple construcción de una sala. La puesta en marcha exige una "mucha infraestructura" adicional, que incluye salas de recuperación y personal altamente cualificado como "veterinarios cirujanos" y "anestesistas" certificados, recursos de los que la isla actualmente no dispone.

El principal obstáculo, según el presidente de la asociación, es el económico. La inversión necesaria es muy elevada y su viabilidad se ve comprometida por la falta de rentabilidad, ya que no sería una instalación que estuviera en funcionamiento constante "cada día", lo que dificulta amortizar el coste. Mercadal lo describe como "una cosa muy cara y poco rentable".

El debate sobre la viabilidad de esta infraestructura se ha mantenido activo durante años. Mercadal señala que, aunque en Menorca hay un número considerable de caballos, "no son suficientes" para garantizar la sostenibilidad económica. Como ejemplo, menciona el caso de Mallorca, que "tiene bastantes más caballos" y muchos de ellos son de "más valor", por lo que "sus propietarios están dispuestos a asumir" los altos costes de una operación, que pueden oscilar entre los 3.000 y los 4.000 euros como mínimo.

Mercadal admite que, aunque suene "un poco cruel", la realidad es que no todos los dueños pueden permitirse dichos gastos. "Hay un perfil de propietario que no tiene problema en gastar, igual que el de caballos Trotones, no tiene importancia porque no hay problema en gastar", ha afirmado. Ante esta situación, cree que se deben buscar "fórmulas" y lo define como un "problema estructural" que necesita una solución meditada, que podría pasar por la iniciativa privada.

Preocupación por el Camí de Cavalls

Además de la falta de quirófano, la asociación ha puesto de manifiesto su preocupación por el estado del Camí de Cavalls. Recientemente, organizaron una excursión con representantes políticos para mostrarles "de primera mano" la situación actual del sendero y concienciar sobre la necesidad de un mejor mantenimiento.

Mercadal ha detallado que existen varios problemas, especialmente en la parte norte de la isla, relacionados principalmente con la seguridad. Según el presidente, hay barreras "difíciles de abrir" para los jinetes y tramos cuyo tratamiento no es el adecuado. La asociación ya ha presentado una propuesta al Consell Insular para abordar estas deficiencias de forma conjunta.

El presidente de los criadores ha querido subrayar que el Camí de Cavalls "es de todos". Lo ha definido como un "patrimonio histórico" que no solo disfrutan los aficionados a los caballos, sino "toda esa gente que lo disfruta". Por ello, insiste en la importancia de una buena conservación para garantizar su uso tradicional y seguro.