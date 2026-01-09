DESCUBRIENDO UBRIQUE | 09 ENERO 2026 | D. FRANCISCO GARCÍA PARRA, UNA VIDA PARA CONTAR

El programa de hoy destaca a Francisco García Parra, figura esencial de Ubrique, y el libro solidario "La historia de los artículos de piel", escrito por Esperanza Cabello. Nacido en 1888 en una familia pudiente, García Parra regresa a su pueblo natal tras estudiar en Madrid. Es un intelectual polifacético, fotógrafo meticuloso que documenta la vida ubriqueña y sus imágenes religiosas desde el siglo XIX. También es cronista de la historia local, narrando desde 1920 hasta 1959. Coautor de la "Historia de la villa de Ubrique", viaja extensamente y defiende el patrimonio. Su biblioteca es notable y su casa, intacta, funciona como una cápsula del tiempo. La venta del libro financia una silla de ruedas adaptada para el yacimiento romano de Ocurri, reflejando su espíritu solidario. Se promueve que su casa se convierta en un instituto de estudios locales.