La facturación de las peluquerías de Menorca cayó un 40 % en diciembre

Las peluquerías de Menorca han visto reducida la facturación del mes de diciembre en un 40 % de media en comparación con el mismo periodo de 2019, según ha asegurado la presidenta de la asociación profesional de peluquerías de la isla, Tere Maria Ballester.

"La Navidad ha sido muy floja porque no se han realizado muchas comidas con compañeros de trabajo, amigos o familiares, y la gente para quedarse en casa decide no acudir a las peluquerías. Además, este año no hemos tenido Nochevieja, un día donde muchas personas se arreglan para ir a un restaurante y salir a divertirse", ha explicado.

Ballester también da por perdido el mes de enero que, en el caso de Menorca, tiene en los días de Sant Antoni una importante fuente de ingresos.

Además, la presidenta de la asociación comenta que la pérdida de facturación se arrastra desde el inicio de la pandemia. "La situación es difícil porque al no tener temporada turística muchas personas no han cotizado y sus ingresos se han visto mermados. Los eventos sociales como las bodas o las cenas han desaparecido y ello provoca que los clientes retrasen ir a su peluquero y no vengan tan continuamente. Por otra parte, también hay quien por miedo no sale ni de casa", ha señalado. EFE