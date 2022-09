Expertos debaten en Menorca cuales serian las medidas prioritarias para mejorar la salud de la poblacion

Un grupo de expertos de varios ámbitos se reúnio en la XXXIII Escuela de Salud Pública de Menorca con una pregunta para resolver: si hoy les nombraran presidentes del Gobierno de España, ¿cuáles serían las primeras medidas que aplicarían para mejorar la salud y el sistema sanitario? Este es el objetivo del encuentro ‘Prioridades de políticas de salud estatales’ que concentra en el lazareto a economistas de la salud, catedráticos de Economía y de Salud Pública, profesionales dedicados a promoción, medio ambiente y atención sanitaria, entre otros perfiles. Todas estas perspectivas generan un debate que concluirá con un listado con recomendaciones prioritarias que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), una de las entidades organizadoras del encuentro con la colaboración del Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), hará llegar al Gobierno estatal y demás instituciones.

“Actualmente estamos saliendo de la pandemia, con servicios muy castigados y una situación de deterioro del sistema sanitario, sobre todo en lo que respecta a Atención Primaria, que es un elemento fundamental socialmente. Y también hay una desconfianza creciente de la población hacia algunos servicios del sector público que incrementan la huida al sector privado”, explica Salvador Peiró (SESPAS), coordinador del encuentro junto con Ricard Meneu de Guillerma (SESPAS, Fundación IISS) e Ildefonso Hernández Aguado (SESPAS, Universidad Miguel Hernández, Institut Menorquí d’Estudis-Escuela de Salud Pública de Menorca).

Los expertos consideran que es muy importante actuar sobre determinantes de la salud como son el tabaquismo, el alcoholismo, las adicciones, los problemas de salud mental y la cronicidad, “que es el principal problema del sistema de salud español porque de cada vez hay más enfermedades crónicas y es necesario evitar el deterioro de las personas que las padecen”.

El cambio climático centra buena parte de la reunión porque “se configura como el problema principal para los próximos años”. Como comenta Peiró, no se trata solo de los problemas de salud que causa el calor extremo: golpes de calor, deterioro del sistema cardiovascular, trombosis, problemas de riñones… situaciones que este verano se han traducido en un “aumento espectacular de mortalidad por el calor”. El cambio climático afectará también en el cambio de alimentación, la situación del agua, la subida de precios, la salud pública, espacios que se volverán no habitables o la pobreza. “La enfermedad más grave en salud pública es la pobreza, y el cambio climático generará migraciones como todavía no hemos visto, aparecerán enfermedades que no eran típicas de Europa (y que ya empezamos a ver) y se crearán situaciones muy complicadas”, añade el coordinador.

Otras medidas que se debaten tienen que ver con políticas de salud animal, resistencia a los antibióticos e higiene alimentaria; control del gasto energético y los residuos del sistema sanitario (uno de los sectores más contaminantes que hay); la desburocratización del sistema o las políticas fiscales. En cuanto a recursos humanos del sector sanitario, Peiró indica que hacen falta cambios en las especialidades, para introducir un sistema que ponga el acento también en las capacitaciones, además de favorecer que nuevas profesiones puedan entrar en el sistema, como por ejemplo ingeniería biomédica, matemáticas, manejo de datos, etc.

Finalmente, se plantean crear redes de investigación biomédica para mejorar la investigación en enfermos y en Atención Primaria y mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica para trabajar mejor el tema de las desigualdades, “porque ahora detectan cosas, pero no sabemos si estas ocurren en determinados grupos de población, y reducir las desigualdades en salud es uno de los trabajos fundamentales de la salud pública y del sistema sanitario en general”.