Se envía la Declaración de Lanzarote 2022 al Secretario General de la ONU

Una semana después de la Conferencia Internacional MICRO sobre Contaminación Plástica de Macro a Nano, se ha enviado la Declaración de Lanzarote 2022 al Secretario General de la ONU desde el Comité Científico de esta conferencia. La declaración sintentiza el trabajo y la postura, así como la síntesis de los avances y evidencias científicas más relevantes, de más de 2500 investigadores y organizaciones científicas internacionales, que a lo largo de la pasada semana han puesto en común sus investigaciones en torno a la polución plástica para enviar sus conclusiones a la ONU, que trabaja en un proyecto de acuerdo legalmente vinculante para finales de 2024 sobre la materia: el Tratado de Plásticos de la ONU. El envío se ha hecho en nombre de los ponentes, presidentes y todos los participantes de MICRO 2022 en un mensaje en el que figuran los secretarios del PNUMA, la UNESCO y la FAO, junto con All of Us.



Esta conferencia bianual, organizada por un panel científico coordinado por la red Marine Sciences For Society y la Red de RB Islas y Zonas Costeras tiene el centro de gravedad en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote desde su primera edición en 2016. Este año, 40 nodos locales han escuchado a los presidentes y facilitado una semana intensa de 500 presentaciones en línea, que ha culminado en el esfuerzo colectivo del viernes 18 de noviembre para sintetizar estos días intensos en la Declaración de Lanzarote de MICRO 2022 para el Tratado de la ONU sobre Contaminación por Plásticos.



La declaración se centra en lo que la comunidad MICRO cree que es importante para el Tratado de Plásticos de la ONU, y en hacia dónde piensa que ha de enfocarse la investigación a partir de aquí. Es, según la organización del MICRO2022 "nuestro esfuerzo colectivo para el Tratado de la ONU sobre Contaminación Plástica".



En palabras de Richard Thompson, miembro del Comité Científico, “el Tratado de Plásticos de la ONU es un logro asombroso. Es importante para la sociedad, es importante para el planeta y creo que es importante para todos nosotros aquí en MICRO 2022 como individuos. Solo puedo hablar por mí mismo, pero la razón por la que hago ciencia es para tratar de cambiar las cosas para mejor”.



La Declaración de Lanzarote 2022 comienza a circular, y se espera que este esfuerzo con epicentro en la isla de Lanzarote y respaldado por la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras (WNICBR en sus siglas en inglés) ayude a prevenir la contaminación plástica en nuestras costas en un futuro cercano.