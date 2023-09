El XI encuentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras en Australia

Bajo el lema ‘We are ajo Connected’, se ha celebrado el XI Encuentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera Islas y Zonas Costeras, que ha tenido lugar del 3 al 8 de septiembre 2023 en la isla de K’gari, dentro de la Reserva de Biosfera de Great Sandy en Australia. Este encuentro ha reunido un grupo de más de 40 participantes de 18 reservas de biosfera provenientes de 16 países. Se han presentado experiencias y resultados sobre restauración de los ecosistemas, carbono azul, conocimientos indígenas/tradicionales, cero plástico, e impactos del turismo.



Menorca ha sido representada por David Vidal Seguí, director insular de Reserva de Biosfera, y David Carreras Martí, director del Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM-IME) que ha expuesto lo proyecto “Conservación y restauración de bahías en la Reserva de Biosfera de Menorca”.



En total, han participado estos territorios que son Reservas de Biosfera: Great Sandy (Australia), Menorca (España), Jeju (República de Corea), Noosa (Australia), Sunshine Coast (Australia), Mornington península and Western Puerto (Australia), Fitzerald (Australia), Yakushima and Kuchinoerabu Jima (Japón), Palawan (Philipines), Wakatobi (Indonesia), Fuvahmulah (Maldivas), Cinturão Verde de São Paulo (Brasil), Cat Ba (Vietnam), Mata Atlantica (Brasil), Isle of Wight (Reino Unido), Archipelago Sea Area (Finlandia), Kiunga Marino (Kenia), North-*east Tobago (Trinidad y Tobago).



Además, el encuentro ha contado con la presencia de los comités MAB de Vietnam, MAB España, MAB Corea, y de la secretaría del programa MAB de la UNESCO.



La comunidad Butchulla, amos tradicionales de isla de K’Gari, han acogido a los participantes del encuentro y les han ofrecido una ventana a sus conocimientos indígenas, su cultura y tradiciones. Durante más de 5.000 años, quizás hasta 50.000 años, la gente Butchulla vivió en armonía con las estaciones, la tierra y el mar, manteniendo un equilibrio entre las conexiones espirituales, sociales y familiares. Hoy el pueblo Butchulla sigue andando por el camino cultural de sus antepasados.



La Reserva de la Biosfera Great Sandy se encuentra en la bioregión del sudeste de Queensland, al este de Australia. Comprende 1.416 millones de hectáreas, incluidas 542.000 hectáreas de ecosistemas marinos y 874.000 hectáreas de paisaje diverso. Great Sandy es un lugar importante para la conservación a nivel regional, estatal, nacional y global. Conocida por su importancia cultural y ecológica, la reserva contiene el Grande Estrecho de arena, una zona húmeda catalogada por Ramsar y la isla K’Gari, patrimonio mundial de la UNESCO. La reserva incorpora la isla de arena y la masa de arena costera más grande del mundo.



Además, esta reunión ha contado con la presencia de los representantes de las RB de Kiunga, Kenia; Isle of Wight, UK; y Sunshine Coast, Australia, tres RB que se han adherido recientemente en la Red de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras .



Durante el encuentro se celebró el 10º foro del grupo Plástico Cero a las Reservas de la Biosfera, en formato de taller, donde los participantes de las diferentes reservas de la biosfera trabajaron conjuntamente para identificar los retos clave a los cuales nos hemos enfrentado en los últimos 5 años y los que vendrán en el periodo 2024-2029.



El grupo de trabajo “Cero Plastic” en Reservas de Biosfera, es una iniciativa iniciada en Lanzarote el 2009 y que desde 2018 Menorca coordina junto con Lanzarote y la red científica Marino Sciences For Society. Este grupo de trabajo acoge foros periódicos de discusión, formación e intercambio, y cuenta actualmente con 27 Reservas de la Biosfera que trabajan conjuntamente para destinar esfuerzos para erradicar la contaminación por plásticos en las áreas

protegidas.



Todas las aportaciones del taller se dirigirán a la redacción del libro blanco "Cero pástico en Reservas de Biosfera", para contribuir al Tratado de Plásticos de la ONU para avanzar en políticas, conocimientos y acciones en las reservas de la biosfera como áreas protegidas y piezas clave transformadoras de lucha frente a la contaminación plástica. El Tratado de Plásticos de la Organización de las Naciones Unidas se prevé adoptar a finales de 2024.



Durante el XI encuentro, se ha aprobado, en presencia de los miembros participantes, la secretaría del programa MAB y los comités nacionales MAB Corea y MAB España, el nuevo Plan de Trabajo de la Red 2023-2027. Este documento, elaborado de manera conjunta y participativa con los miembros de la Red, dibuja una ambiciosa hoja de ruta por los cinco años próximos, coincidiendo con el recientemente establecido memorándum de entendimiento (Memorandum of understanding, MUEVE), para continuar los proyectos y programas de la red durante cinco años más. En este contexto, el nuevo Plan de Trabajo consolida y renueva el compromiso de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras, la coordinación de las secretarías técnicas de Jeju y Menorca y las reservas de biosfera que son miembros.



En este plan de trabajo se determinan cinco objetivos generales de la Red de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras:



1. Mejorar la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la gestión sostenible de las islas y zonas costeras entre los gestores de las reservas de la biosfera, los científicos y los responsables políticos.

2. Promover la formación y la creación de capacidades para los gestores de reservas de biosfera insulares y costeras.

3. Mejorar el conocimiento sobre la gestión sostenible de las islas y zonas costeras que se enfrentan al cambio global, con especial atención a los valores culturales y los conocimientos indígenas y locales.

4. Incrementar la relación y colaboración entre las reservas de biosfera insulares y costeras y el mundo académico.

5. Mejorar la visibilidad de la Red y el enlace con programas internacionales relacionados con cuestiones marinas y costeras, biodiversidad, geodiversidad, geopatrimonio y patrimonio cultural.



Este ambicioso plan de trabajo incluye 11 objetivos operativos que contemplan 36 acciones a llevar a cabo en los próximos cinco años, y contará con un innovador sistema de indicadores para realizar el seguimiento del proceso en cumplimiento de los objetivos establecidos.



Durante estos días de intercambio, también se ha propuesto la creación de dos posibles nuevos grupos de trabajo: uno sobre restauración de manglares e investigación científica en diálogo con los conocimientos tradicionales; y el otro sobre investigación, innovación, comunidad y alcantarillas de carbono.



La Secretaría de Jeju, con la que Menorca trabaja conjuntamente, publicará el libro de actas de la 11ª Reunión y lo difundirá entre los miembros, que podrán colaborar en su posterior distribución. Este recogerá numerosos ejemplos de experiencias de reservas de biosfera islas y zonas costeras en los diferentes aspectos de la política medioambiental y tendrá como objetivo servir de guía a todas las reservas de biosfera de la Red así como inspirar a otras reservas a unirse en la Red.