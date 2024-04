3a edición del Certamen Nacional de Jóvenes Diseñadores de Moda en las Islas Baleares

Este evento se realiza con la finalidad de proclamar al representante de las Islas Baleares en los Premios Nacionales de Moda. Nueve jóvenes diseñadores de las Islas Baleares fueron quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus colecciones al público alayorense, menorquín y personas venidas del resto del archipiélago y la península.





Aina Garau, Fernando Moreno, Laura Quetglas, Milena Llano, Aura Morell, Paloma Múgica, María de Carme Vidal, Juan Miguel Piris y Rosa Mañas han sido los nueve concursantes que se disputaron esta edición.

El jurado valoró criterios como la innovación del diseño, que la propuesta fuese fiel reflejo de la fuente de inspiración, sin olvidar las posibilidades de comercialización que tenía el diseño. Sus miembros eran Carlos Delgado, Fely Campo, Lidia Faro, María Rosa Fenollar, Francisco Javier, Nicolás Orget, Piluca Barrao, Santiago Pons Quintana, Elizabeth Araya, Javier Delgado, Pablo Erroz, y la presidenta de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores de Moda de España, Laura Victoria Valencia.

Además, los asistentes también pudieron disfrutar de las colecciones de diseñadores ya consagrados como Carlos Delgado y Fely Campo, ambos miembros del jurado. Esta última ha celebrado en esta edición del Certamen, sus 50 años en el mundo de la moda.

Una vez concluido el desfile de modelos, Maria del Carme Vidal ha sido la afortunada que representará en las Islas Baleares a los Premios Nacionales de Moda, presentando una apasionante colección basada en la vida personal y laboral del pintor, Gustav Klimt.

Lo que Maria del Carme Vidal más ha destacado de su colección es su relación con la sostenibilidad, ya que se utilizaron elementos como perlas, cápsulas de café o botones que iban a ser desechados.

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, se ha dirigido a los asistentes para decir que «Alaior es un municipio muy vinculado al mundo de la moda desde la vertiente de la fabricación de calzado, ya que desde hace mucho tiempo ésta industria ha sido muy consolidada en Alaior. Históricamente, el municipio ha contado con variedad de fábricas de calzado, haciendo mención a Pons Quintana, conocida como la mayor fábrica de calzado originada en Alaior».

«La industria del calzado nos conecta con el mundo de la moda, que debe ser redinamizado en Menorca con el fin de dar un empujón a nuevos jóvenes diseñadores originarios de la isla, y que cuenten con la iniciativa de adentrarse en ese apasionante oficio que se traduce en arte, creatividad, cultura y en una industria que genera muchos puestos de trabajo a la vez que da impulso a la proyección turística del territorio», ha añadido José Luis Benejam, alcalde de Alaior.

El alcalde finalmente ha agradecido a todos el esfuerzo de los implicados en la organización y preparación de este evento, al personal del Ayuntamiento que se ha encargado del montaje y coordinación del acto, a los diseñadores participantes ya aquellos que no han podido contar con la oportunidad de mostrar su colección en este certamen celebrado en Alaior, debido a que no han contado con la suerte de ser seleccionados, y al público su interés por la cultura de la moda y por todo lo que ofrece Alaior para realizar actividades singulares.

Por su parte, Laura Victoria Valencia, presidenta de ANDE, la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores de Moda de España, ha querido destacar en su discurso la importancia de tener una industria de la moda viva y estimular con este tipo de eventos la creación por parte de nuevos diseñadores que aporten diferentes maneras de sentir, entender y transmitir su idea de la moda.

«Ande trabaja para seguir siendo esa magnífica plataforma que ha sido y es para dar a conocer a los diseñadores de moda emergentes que buscan abrirse camino a este complicado mundo. Agradecemos el gran esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Alaior a la organización de este certamen que consolida su presencia en la ciudad y que supone un punto de referencia irrenunciable en el ámbito nacional de la moda», ha dicho la presidenta de ANDE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Laura Victoria Valencia ha destacado el gran valor de las colecciones presentadas tanto las seleccionadas como las no seleccionadas. Entre las que finalmente han estado presentes en el certamen el nivel era extraordinariamente alto, con un gusto muy particular que marca tendencia como no podía ser de otra manera.