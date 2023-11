Economía y Servicios Generales destina 1,1 millones de euros a promover prácticas sostenibles

El departamento de Economía y Servicios Generales del Consell Insular de Menorca ha abierto la convocatoria del Contrato Agrario Reserva de Biosfera (CARB) con una partida de 1,1 millones de euros para promover prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias.



La ayuda quiere establecer compensaciones por los titulares de las explotaciones agroganaderas por su contribución a la recuperación y al mantenimiento de la biodiversidad, y para preservar el paisaje rural tradicional, de alto valor ambiental y cultural.



La partida presupuestaria se ha incrementado 200.000 euros respecto al Contrato Agrario Reserva de Biosfera de 2022, que era de 900.000 euros. “Los importes unitarios de los compromisos a ejecutar también se han incrementado, puesto que desde 2017 no se habían modificado”, explica la consejera de Economía y Servicios Generales de Menorca, Maria Antònia Taltavull.



En esta convocatoria hay dos compromisos nuevos: la recuperación de cierres en zonas forestales y la enclova para recolectar. “Por un lado, con la recuperación de cierres, es decir de paredes secas dentro de las zonas forestales, se pretende restaurar pared seca dentro de marina. La finalidad es racionalizar el pastoreo dentro de los recintos forestales (FO) de forma que aumente el control del riesgo de incendios, se evolucione en la gestión del pasto del ganado dentro de terreno forestal y salga beneficiado el paisaje”, indica Taltavull.



“Por otro lado, incentivando la recolección de la semilla de enclova se quiere favorecer la siembra de la enclova con semilla propia para mejorar la fertilidad del suelo, y disminuir la huella de carbono al no comprar semilla que viene de fuera de la Isla”, añade la consejera de Economía y Servicios Generales de Menorca.



Los beneficiarios del CARB se comprometen a cumplir requisitos medioambientales, a no sembrar transgénicos y a ejecutar unos compromisos en base a los cuales se calcula el importe de la ayuda.



Los compromisos que pueden escoger los participantes se pueden consultar en el documento adjunto y tienen que estar ejecutados antes del día 31 de julio de 2024.



La suma de los importes de estos compromisos será como máximo de 5.000,00 euros, y a esta base se podrá sumar un 20% si en la explotación hay una mujer asegurada en el régimen agrario a jornada completa. También un 5% en el caso de la participación de estudios con administraciones públicas u otras entidades que tengan por objeto el estudio, la reserva y el análisis de temas relacionados con fincas de Menorca. Y, en último término, un 15% en el supuesto de que el titular de la explotación tenga subscrito un acuerdo de custodia de territorio, sean explotaciones de producción ecológica, o tengan el distintivo de la marca Menorca Reserva de la Biosfera.



La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) este 16 de noviembre, con un plazo de 30 días naturales para la presentación de propuestas.