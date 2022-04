El Consell Insular saca la convocatoria de becas para estudios fuera de Menorca

El Consell Insular de Menorca aprobó el pasado lunes día 4 de abril de 2022 la convocatoria anual de ayudas para realización de estudios fuera de Menorca, con la voluntad de compensar el mayor coste económico que supone cursar estudios fuera del sitio habitual de residencia, y poder complementar las ayudas y/o ampliar, el abanico de beneficiarios de las ayudas que convocan con objeto similar la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma u otras instituciones y entidades privadas.



La convocatoria sale dotada con un total de 422.805 €, de los cuales 350.000 € son de su presupuesto, más 77.805 € de aportación del Govern de las Illes Balears para la línea específica destinada a estudiantes universitarios. Los beneficiarios de esta línea son los y las estudiantes que cumplen los requisitos del convenio del Gobierno con el Consejo Insular de Menorca, idénticos a los que mantiene el Gobierno en su convocatoria de becas de desplazamiento.



Esta Línea permitirá concesión de ayudas de desplazamiento para alumnos con domicilio familiar en la isla de Menorca que cursen estudios universitarios de grado y máster en la Unión Europea (UE-27) durante el año académico 2021-2022, sin tener en cuenta ningún baremo económico.



La segunda línea de la convocatoria, dotada con 350.000€, tiene por objetivo ayudar a estudiantes menorquines que estudian fuera de nuestra isla, a fin de fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso de los estudiantes menorquines a las enseñanzas universitarias, de formación profesional de grado medio o superior, en las enseñanzas artísticas superiores y estudios no reglados superiores, siempre que estos últimos se realicen a instituciones de reconocido prestigio. Este año incluye la novedad de que por primera vez podrán acceder los alumnos que realicen Prácticas de formación profesional de grado superior fuera de Menorca.



Asimismo, al igual que se hizo el pasado año, se admiten las solicitudes de estudiantes que cursen sus estudios fuera de Menorca aunque los estudios también se impartan en Menorca.



El límite de compatibilidad con las becas del Ministerio de Educación será de 3.500€, y para acelerar la tramitación este año se tendrá en cuenta el IRPF de 2020, por lo que los solicitantes no tendrán que esperar hasta el mes de julio para disponer de los certificados de retenciones que entrega la ATIB.

El período de admisión de solicitudes será de 30 días naturales desde el día siguiente de la publicación en el BOIB.



