Cáritas Menorca recibe un incremento en la demanda de alimentos

Mas de 900 personas han recibido alimentos en los ultimos 15 dias. Desde el inicio de la crisis el servicio ha aumentado un 25%.



361 familias reciben alimentos y vales para la adquisición de alimentos en tiendas y supermercados de la Isla

Cáritas hace un llamamiento a los jóvenes mayores de 18 años de las parroquias a suplir la carencia del voluntariado mayor de 60 años.



Los datos señalan que la demanda no para de crecer. Este es el dato que se desprende del Servicio de Alimentos que Cáritas organiza a través de las parroquias. en los últimos 15 días la demanda ha aumentado más de un 10%, situando el incremento en un 25% desde el inicio de la crisis del Covid19.



Las familias son atendidas de forma semanal o quincenal, y se les acompaña a través del suministro de alimentos provenientes del fondo estatal, de las donaciones que llegan a las parroquias, y a través de vales de alimentos frescos que los usuarios pueden adquirir en

diferentes establecimientos comerciales.

Ciutadella es la población donde ha crecido más la demanda desde el inicio de la crisis en número de familias atendidas (183), un 29% de incremento. También en Maó (106) la demanda ha crecido en un 20% desde el pasado mes de marzo, según los datos del Servicio

de Alimentos de Cáritas. En la parroquia de Es Castell también ha aumentado considerablemente la demanda pasando de 14 a 23 familias atendidas. Cáritas reparte en Ciutadella a las parroquias de San Esteban, San Antonio M. Claret, San Francisco y San Rafael. También se hace el reparto a las parroquias de San Bartomeu de Ferreries, Santa Eulalia de Alaior, Nuestra Sra. del Roser de Es Castell y Sant Luis. Y en Maó las parroquias de Santa Eulalia, El Carmen, San Francisco y el SAC (Voluntarias Vicencianas y parroquias de San Antonio, La Concepción y Santa María). en total se han beneficiado a más de 900 personas.



Los vales de alimentos sirven para adquirir fruta, verdura, carne, embutido, pescado congelado, huevos y productos lácteos. La fecha de inicio de los vales de alimentos fue el día 2 de abril y finalizará el día 31 de mayo. La distribución de los vales se hace según el número de

personas en cada familia.

El valor de cada vale es de 10 €. Los usuarios de Cáritas pueden canjear los vales por productos frescos a los diferentes supermercados de la isla. Por estos vales contamos con las ayudas recibidas del Consejo Insular de Menorca y de la Obra social la Caixa.

A fecha de 20 de abril se han dado un total de 964 vales de alimentos por valor de 9.640 €.



Desde el inicio de la pandemia sanitaria las Cáritas parroquiales han vivido un descenso en la ayuda de voluntariado mayor de 60 años que, por recomendaciones sanitarias, no puede desplazarse a las parroquias a gestionar el Servicio de Alimentos. A lo largo de estas semanas, otros voluntarios parroquiales y el personal de Cáritas Diocesana de Menorca ha gestionado el servicio.

Desde Cáritas Diocesana queremos hacer un llamamiento a las personas más jóvenes de las parroquias, mayores de 18 años, especialmente a monitores de esparcimiento y cabezas escuchas, así como catequistas y matrimonios más jóvenes de 60 años que se sumen al servicio de alimentos de las Cáritas parroquiales para continuar ayudando a las familias más vulnerables de la nuestra sociedad menorquina.

Gracias, cada gesto cuenta.

La Caridad no Cierrra.

www.caritasmenorca.org/colabora

☎ 971 36 10 01