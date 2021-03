Campaña informativa para hacer llegar a los ciudadanos todos los servicios sociales existentes en Maó

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Maó ha puesto en marcha una campaña informativa para hacer llegar a un mayor número de personas todos los servicios sociales existentes y que se encuentran al alcance de la ciudadanía. El objetivo es adoptar un papel proactivo y salir a buscar las necesidades, antes de que éstas lleguen al Área de Bienestar Social.



En este sentido, el Ayuntamiento ha elaborado un folleto informativo, editado en catalán y en castellano, que incluye todo el catálogo de servicios disponibles para las personas que sufren una necesidad, con el contacto y la ubicación del nuevo edificio de Servicios Sociales. También incluye un código QR que enlaza en el apartado de Servicios Sociales de la web del Ayuntamiento.

Este folleto se hará llegar a todas las casas del municipio, puerta a puerta, y también se repartirá en aquellos espacios públicos que pueden funcionar como puntos de difusión, como puedan ser las tiendas o los supermercados, entre otros.

Han participado en el acto de presentación de esta iniciativa el alcalde de Maó, Héctor Pons, el concejal de Servicios Sociales, Mayores y Vivienda, Enrique Mas, y la concejala de de Igualdad, Participación Ciudadana y Cooperación, Catalina Ferrer .

El consistorio impulsa ahora esta campaña para continuar dando apoyo a las personas con alguna necesidad, en estos momentos delicados, cuando los efectos de la pandemia siguen afectando a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio.

Cabe señalar que, desde el inicio de la pandemia, el Área de Bienestar Social ha detectado un nuevo perfil de usuario: aquella que, hasta ahora, no se había visto en situación de riesgo y que se ha visto sorprendida por los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Asimismo, es importante señalar el incremento de personas que fueron atendidas y asesoradas, en persona o telemáticamente, por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Maó durante el año 2020. En total, fueron atendidas 5.969 personas. Se trata de un incremento del 53% respecto al año 2019, cuando se informó o atender un total de 2.783 personas.

Ante este incremento de la demanda, el Ayuntamiento quiere adoptar un papel proactivo, salir a la calle a buscar las necesidades y dar difusión de los servicios menos conocidos por una parte de la ciudadanía. El objetivo es que no haya ninguna persona que no pida ayuda al Área de Bienestar Social de Maó por el hecho de no conocer el catálogo de servicios que tiene a su alcance.

Durante la presentación de esta campaña informativa, el alcalde de Maó, Héctor Pons, ha afirmado que "los Servicios Sociales Municipales no quedan dentro de una oficina, esperando que la gente venda, sino que intentan salir a la calle, conocer cuál es la realidad que se está viviendo en el municipio y dar a conocer los diferentes servicios a los que la ciudadanía tiene derecho ".



El concejal de Servicios Sociales, Enrique Mas, explicó que "queremos dar a conocer todos los servicios que ofrece el Área de Bienestar Social, también los que tradicionalmente no son conocidos, como todas las atenciones a las personas mayores o los diferentes servicios de atención a familias, entre muchos otros, y que están al alcance de la ciudadanía ". Asimismo, el concejal ha explicado, también, que "queremos cambiar la percepción del hecho de acudir a los Servicios Sociales como algo negativo", para llegar así a un mayor número de personas y conseguir "que no quede nadie sin pedir ayuda por no conocer todas las opciones que ofrecen los Servicios Sociales.