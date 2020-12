El Ayuntamiento de Alaior pide a los ciudadanos un estricto cumplimiento de las normas de seguridad sanitarias

Tal como se ha hecho desde el inicio de la pandemia, y ahora, ante el aumento de casos de Covidien-19 en el municipio, el Ayuntamiento de Alaior llama a ciudadanos remarcando, ahora más que nunca, la importancia de cumplir estricto y rigurosamente con las normas de seguridad sanitarias.



La Ayuntamiento pide a los ciudadanos extremar el cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, para reducir el riesgo de transmisión de la Covid-19 y la incidencia del virus en el municipio.

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, remarcó que «depende de nosotros que la incidencia en Alaior baje. Debemos ser responsables, por nuestra salud y la de la gente que nos rodea, y no relajarnos ».

«Si la incidencia de la Covid el municipio baja, no serán necesarias nuevas restricciones. Ahora bien, si se mantiene o sube, será inevitable que se nos decrete por parte del área de Salud del Gobierno Balear un confinamiento perimetral », añadió Benejam.

El Ayuntamiento recuerda que las medidas más importantes son el uso obligatorio de mascarilla en todo momento, mantener una buena higiene de manos, mantener una distancia de mínimo 2m con otras personas, reducir los contactos sociales y familiares todo lo posible, recordando que no se permiten reuniones de más de seis personas en interiores y 10 exteriores.

El Ayuntamiento está a disposición del Área de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, que es la administración que cuenta con competencias con relación a la Salud Pública, siguiendo sus instrucciones y colaborando con todo lo que se le pueda requerir.



Hay que recordar que en el contexto actual, la incidencia de la Covid-19 al municipio ha obtenido unos datos satisfactorias durante todos los meses

pasados, hasta que surgió el brote del Geriátrico Municipal, y últimamente el brote que ha afectado alumnos de clases de karate de Alaior.