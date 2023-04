Alma Rabinerson da un paso adelante hacia la seleccion nacional

El pasado fin de semana se disputó en Trasona (Asturias) la primera Copa de España de piragüismo de sprint, donde viento fue protagonista en sus inicios y finalizó con una estampa perfecta para los velocistas participantes.

El sábado se corrieron las eliminatorias y semifinales de las embarcaciones individuales (K1 y C1); y el domingo se disputaron las finales individuales, y las eliminatorias y finales de las embarcaciones dobles y cuádruples (K2, C2, K4, C4). En esta primera copa se corrían todas las pruebas no olímpicas de sprint, para dejar las pruebas que sí lo son para la segunda Copa de España, dentro de cinco semanas. Ambas copas nacionales, servirán para hacer la selección española para los eventos internacionales júnior y sub23, donde su método de selección solo tendrá en cuenta los resultados en K1 y C1.

C1 sénior / sub23

El primer palista del Club Marítimo de Mahón en salir a la pizarra fue David Sánchez, para defender las pruebas de C1 500 y 200 metros. En su vuelta a la competición nacional, tras cuatro años en dique seco, no tuvo su canoa afilada en los 500 m., donde en una semifinal muy igualada se quedó sin opciones al bajar su ritmo de paladas abrumado por el nivel de la canoa nacional. No obstante, ya con los pies en el suelo, afrontó el 200 m. como solo él sabe hacer, y tras clasificar para la Final B, quedó segundo en la misma, estando en la pomada sénior y el sexto canoista sub 23 por resultados. Sin embargo, no fue suficiente para dar un broche a la carrera, con una clasificación internacional.

K1 júnior

Las siguientes palistas en defender el gallardete mahonés fueron Claudia Vidal y Alma Rabinerson, en la prueba del K1 200 m. En la contrarreloj eliminatoria, las mahonesas, marcaron el sexto y tercer mejor tiempo, respectivamente; pasando a semifinales con un prometedor comienzo de regatas. Posteriormente se disputaron las semifinales, donde se clasificaban a la final A tres palistas por cada una de las tres series. Claudia Vidal se tuvo que conformar con la final B, al quedar cuarta de su serie, tras una regata peleada, donde no sacó la misma garra que en la previa; y Alma Rabinerson ganó con autoridad su semifinal, postulándose como una de las favoritas de cara a la final A. Ya en las finales, Claudia quedó tercera de la final B; y Alma consiguió colgarse la meritoria plata del K1 200 m. júnior, que le acerca un pasito más, para poder ser seleccionada por la federación nacional (RFEP). Ambas palistas, en la próxima copa, disputarán los 500 m., distancia olímpica y más importante de cara al proceso de selección para los campeonatos de Europa y del mundo.

Barcos de equipo – K2 y K4

Ya inmersos en las embarcaciones de equipo, las palistas juveniles de Mahón, como se preveía al ver su nivel individual, clasificaron sin dificultad para la final A, con el mejor crono. Alma y Claudia, que armaban el tándem mahonés en el K2 200 m., desataron toda su potencia ganando la final A y proclamándose campeonas de Copa España. Una final que marcó un crono de 42,1 segundos, 1,7 por debajo de la segunda embarcación clasificada.

Siguiendo con el K2 200 m., era el turno de los hombres sénior de Mahón: Dion López y Vinca Escandell. Clasificaron, in extremis, para la final A, quedando novenos en la crono; mismo puesto que consiguieron en la final, tras una carrera agridulce y desnatada, para todos los participantes, por un error en la megafonía del sistema de salida, donde vieron bajar los cazos que les sujetan las proas sin poder escuchar a los árbitros; y de ahí, sálvese quien pueda.

Para rematar la copa de España, los seniors montaron el K4 1.000 m. Prueba que siempre da espectáculo a las gradas del embalse Trasona. Isaac Cordero, Joan Cachot, Dion López y Vinca Escandell, estuvieron a punto de dar la sorpresa quedando a un solo segundo de clasificar para la final A. Sin embargo, resultaron séptimos en la final B, donde ya era todo un logro estar, valorando el nivel de la participación.

Declaraciones de Escandell, director técnico de la sección de piragüismo del Club Marítimo de Mahón: "un año más nos vemos disputando las plazas internacionales con lo mejor de España y volvemos a estar en la pomada. Las próximas semanas serán cruciales para cumplir con nuestro objetivo y vamos a por ello."