COPE revalida su liderazgo en Guadalajara: 29.000 oyentes diarios
Según la primera ola del Estudio General de Medios (EGM), la emisora alcanza los 29.000 oyentes diarios de lunes a viernes en la provincia de Guadalajara
Guadalajara - Publicado el
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COPE Guadalajara vuelve a ser líder en la provincia. Según los datos del último Estudio General de Medios (EGM), en la primera ola de este año, 29.000 oyentes diarios escuchan Cadena COPE de lunes a viernes. Es casi un 8 por ciento más que en el último registro del año pasado y supone una ventaja de 8.000 oyentes con respecto a sus principales competidores, consolidándose así como una emisora de referencia en Guadalajara.
Según franjas, 26.000 oyentes escuchan Herrera en COPE en Guadalajara, que representa un aumento de un 73 por ciento. Por su parte, Mediodía COPE en Guadalajara también consolida su liderazgo a nivel provincial.
Además, el conjunto de las cinco emisoras de COPE Castilla-La Mancha ratifican su récord, sumando 270.000 oyentes diarios de lunes a viernes en la comunidad.
En definitiva, en COPE, seguimos creciendo cada día gracias a tu confianza y a tu fidelidad, así que 29.000 gracias desde esta radio que es tuya, que haces tú.
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