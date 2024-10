El Consell Insular dona dos vehículos del Servicio de Bomberos al Rotary Club Mahón-Mô

El departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consell Insular de Menorca ha presentado la donación de los vehículos rurales marca Pegaso, así como material que se pueda sumar con la misma situación, perteneciente al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Menorca, al Rotary Club Mahón-Mô.

El Rotary International es una asociación internacional de líderes empresariales y profesionales que proporcionan servicio humanitario, promueve prácticas éticas y contribuyen al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo. Además, impulsa proyectos a nivel local y mundial, que abordan múltiples problemas críticos de actualidad, incluidos el analfabetismo, la polio, la pobreza, la proliferación del VIH/SIDA y el hambre. El Rotary Club de Mahón-Mô, fundado el 2008, forma parte del Rotary International.

Así mismo, el Jefe de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Menorca, emitió unos informes donde se consideraba que los dichos camiones quedaban fuera de la normativa nacional de Prevención de Riesgos Laborales por no llevar y no poder instalar líneas de vida para trabajar en el techo, y además, por no ajustarse a la normativa de emisiones de gases.

Por lo tanto, aunque se encuentren en estado de funcionamiento mecánico y de bomba hidráulica, no se pueden adaptar a la normativa nacional y europea, por la cual cosa se dieron de baja operativa del Servicio de Bomberos del Consell Insular en diciembre del año 2023.

Como pueden utilizarze en otros lugares, y viendo la buena situación actual de los vehículos, el Consell Insular ha formalizado la donación de los camiones a favor del Rotary Club Mahón-Mô, que se compromete a destinar los vehículos al Club Rotary de Paraguay, para aportarlos al cuerpo de bomberos voluntarios de Caacupe (Paraguay), dentro de un proyecto de cooperación solidaria con el objetivo de que los puedan utilizar como vehículos antiincendios, ya que la normativa existente en el país permite su operatividad.

"Desde el Consell Insular estamos muy contentos de poder anunciar la donación de estos dos vehículos al Rotary Club Mahón-Mô, ya que por la normativa actual han quedado obsoletos, pero todavía son útiles y pueden hacer un gran servicio. Desde el departamento hemos trabajado mucho con el Rotary Club Mahón-Mô y con el Servicio de Bomberos para poder formalizar esta donación y esperamos que tenga una gran utilidad en el nuevo lugar de destino", ha expuesto Simón Gornés, conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación.

Además, Miguel Ángel Sicilia, presidente del Rotary Club Mahón-Mô, ha destacado que "estamos haciendo un gran favor al cuerpo de bomberos de Caacupe, ya que toleran unas condiciones climatológicas adversas y la necesidad de nueva maquinaria y vehículos es fundamental para su buen desarrollo. Es nuestra labor como club poder conectar con otros a nivel local, nacional e internacional, y este proyecto es uno de los más importantes de los últimos años".