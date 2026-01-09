El Mirall de l'Església 9 de enero de 2026
Un grupo de Hijas de la Caridad están en Mallorca realizando un proyecto itinerante de acompañamiento a migrantes. Hoy nos vienen a contar su experiencia. Este domingo, un grupo de músicos amateur del grupo de música católica CREE se acercarán a compartir su música con internos del centro penitenciario de Palma, hablamos con su director, Jorge Caubet.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura27:15 min escucha
"La última vez que un Papa visitó España fue Benedicto XVI en la JMJ de Madrid en el año 2011"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h