Programación local en Mallorca
El Mirall de l'Església 9 de enero de 2026

Un grupo de Hijas de la Caridad están en Mallorca realizando un proyecto itinerante de acompañamiento a migrantes. Hoy nos vienen a contar su experiencia. Este domingo, un grupo de músicos amateur del grupo de música católica CREE se acercarán a compartir su música con internos del centro penitenciario de Palma, hablamos con su director, Jorge Caubet.

