COPE
Podcasts
Programación local en Mallorca
desconexiones mallorca CARATULA desconexiones 1080
Programación local en Mallorca

El Mirall de l'Església 5 de diciembre de 2025

Entrevistamos a la Hermana Xiskya Valladares, religiosa de la Pureza de María y misionera digital. Desde Mallorca Misionera, Cati Albertí, nos invita al Mercadet de Nadal. 

El Mirall de l'Església 5 de diciembre de 2025
00:00
Descargar

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura29:26 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 05 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking