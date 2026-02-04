El Bon día de Joan Bauzà del 04 de febrero 2026
El Bon día de Joan Bauzà del 04 de febrero 2026
José Luis Bauza
Mallorca - Publicado el
1 min lectura0:50 min escucha
Temas relacionados
"Óscar Puente tiene el cuajo de culpar del estado de las vías en Cataluña a la saturación hídrica, que le tiene manía a Cataluña; como si no lloviera en Galicia"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h