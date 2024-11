Vox Baleares exige realizar estudios dentales a los migrantes para saber si son menores para aprobar los presupuestos

Vox Baleares ha pedido al PP, con ocasión de la negociación de los presupuestos autonómicos de 2025, que se realice un estudio dental de los menores no acompañados que llegan a Baleares en patera porque dudan que sean menores todos los que llegan y dicen serlo.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha concretado que cada estudio dental cuesta 700 euros, pero tiene mucha más precisión que el estudio óseo que se realiza a día de hoy y que falla en un 80 % de los casos y tiene una variabilidad de 5 años. Además, ha recordado que el cuidado mensual de cada menor supone un gasto a la administración pública de 7.300 euros, mucho más de lo que "cuesta un hijo" a una familia. Cañadas ha señalado que este estudio es una de las exigencias que plantea Vox en sus negociaciones con el PP balear, como hay otras en materias educativa o lingüística.

El pp BIERTO A NEGOCIAR CON VOX MEDIDAS SOBRE MIGRACIÓN

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, se ha mostrado abierto a negociar con Vox enmiendas relacionadas con la inmigración irregular.

"Creo que no hay que descartar nada, que hay que estudiar todo y hay que afrontar con valentía y con cordura este problema de migración irregular que tenemos en Baleares", ha sostenido.

A su vez, ha demandado al Gobierno central que dote a Baleares con más miembros de las fuerzas de seguridad para hacer frente a la llegada de migrantes y ha insistido en que los servicios sociales del archipiélago están "saturados" y que, por tanto, no pueden acceder al reparto de menores llegados a otros lugares del país. "No vale mirar a otro lado, no es de recibo. La ciudadanía no merece que la engañemos. Es hora de pedir soluciones a quien tiene las competencias", ha remarcado.

La llegada de personas migrantes de forma irregular, ha sostenido, es un problema que en Baleares se ha agravado "muchísimo, demasiado" en los últimos años. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha mirado hacia otro lado, pero nosotros lo afrontaremos", ha dicho.

Es por ello que los 'populares' están dispuestos a debatir con el resto de grupos enmiendas a los presupuestos que estén relacionadas con la migración. "Escucharemos, negociaremos y nos arremangaremos, porque, como la vivienda, es uno de los problemas que tenemos en Baleares", ha aseverado.

Delegación del Gobierno recuerda que es la Fiscalía quien ordena la realización de pruebas de determinación de la edad

La Delegación del Gobierno central en Baleares ha recordado que la aplicación de técnicas médicas para determinar la minoría de edad de una persona migrante es un procedimiento que depende de la instrucción del Ministerio Fiscal y que se reserva única y exclusivamente para aquellos casos en los que sea necesario certificar este aspecto y no exista otra vía documental.

Delegación del Gobierno ha recordado que el protocolo contempla pruebas mínimamente invasivas y proporcionadas, que deben respetar la integridad de la persona, tal y como establece la normativa en materia de protección jurídica de los menores.

Además, en ningún caso se podrá imponer la realización de las mismas en contra de la voluntad del menor.

El delegado, Alfonso Rodríguez, ha reclamado que se deje de utilizar a los menores no acompañados para asegurar o justificar apoyos políticos a los presupuestos.

"Situar a estas personas en el centro del debate político pone en riesgo su dignidad, más aún cuando se trata de personas con un perfil social vulnerable, que requieren políticas y actuaciones solidarias por parte de los poderes públicos", ha indicado.

El representante del Gobierno central ha recordado que el objetivo principal de las instituciones responsables de la tutela de menores es asegurar la protección de este colectivo vulnerable y cumplir con las competencias que les han sido asignadas.